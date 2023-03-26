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NBA／鵜鶘21顆三分球摧毀快艇 輕鬆笑納4連勝

記者蔡佳霖／即時報導
墨菲（右）手感火燙，單場10顆三分球創生涯新高。圖為他防守快艇雷納德。（路透）
墨菲（右）手感火燙，單場10顆三分球創生涯新高。圖為他防守快艇雷納德。（路透）

近況出色的鵜鶘再度發揮強大火力，團隊狂砍21顆三分球，創下賽季新高，也追平隊史紀錄，英格倫（Brandon Ingram）、麥凱倫（C.J. McCollum）、墨菲（Trey Murphy III）3人更是聯手攻下85分，在比賽中一路取得領先優勢，最多更贏到25分，以131：110輕鬆擊沉快艇

鵜鶘搶下4連勝，戰績37勝37敗追上湖人和灰狼，3隊排名之爭陷入白熱化；至於快艇落敗後，加上太陽25日贏球，4強之位還沒坐熱又拱手讓出。此外，快艇和第6名的勇士戰績同為39勝36敗，雙方已無勝差。

墨菲此戰手感火燙，三分球12投10中攻下32分，創下個人單場命中最多三分球紀錄；墨菲曾在3月12日對拓荒者命中9記三分球，成了隊史首位單季多次至少投進9顆三分球的球員。

英格倫獲得32分還傳出13次助攻，麥凱倫21分8籃板8助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）17分13籃板4助攻。鵜鶘團隊命中21記三分球、三分命中率高達61.8%（34投21中）、全隊合計送出36次助攻，這三項數據皆創賽季新高。

相較於鵜鶘團隊火力均衡發揮，快艇陣中無人得分超過20分，替補的海蘭德（Bones Hyland）獲得18分7助攻，葛登（Eric Gordon）15分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）14分5助攻3籃板；雷納德（Kawhi Leonard）狀態低迷，16投僅4中得到12分，這是他自2月中以來的最差進攻表現。

快艇 勇士 湖人

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