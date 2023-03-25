NBA／拓荒者戰績欲振乏力 傳里拉德將「提前關機」

里拉德為求健康可能提前休兵。（美聯社）

24日對公牛的比賽中，拓荒者主力包括里拉德（Damian Lillard）、西蒙斯（Anfernee Simons）、葛蘭特（Jerami Grant）、諾基奇（Jusuf Nurkic）等都以傷勢為理由全部缺席，最後球隊以28分之差慘敗。

拓荒者這一敗也讓他們與第10名的雷霆差距拉開到3.5場，在例行賽還剩9場比賽的情況下，幾乎已經沒有追回來的空間。

有鑑於賽季即將結束，為求保障里拉德的健康狀態，消息人士透露，拓荒者方面傾向於提前讓他「關機」。

媒體報導也指出，里拉德如今正在處理自己的小腿傷勢，拓荒者也在考慮利用休兵的方式避免他的受傷情況加重。

現年32歲的里拉德本季一共出賽58場，場均出場36.3分鐘，繳出生涯新高32.2分，外加7.3助攻4.8籃板的數據。每場轟進4.2顆三分球，同樣是生涯最佳表現。

里拉德在進入2023年之後展現極度火燙狀態，一月份10場至少拿到30分，其中5場破40分，面對騎士豪取50分，對戰爵士更狂飆60分，單月平均得分衝到34.5分。

這還只是開胃小菜，里拉德在2月份同樣有7場破30分，特別是在對火箭一戰，里拉德38投22中包括13顆三分球，狂轟71分，成為史上第8位加入「70分俱樂部」的成員。里拉德2月份場均飆出38.5分的驚人數據。進入3月後，里拉德依然維持強悍火力，場均32.5分。

即便里拉德全力飆分試圖力挽狂瀾，但拓荒者在3月苦吞3勝10敗的成績，排名也一路下滑。

里拉德和拓荒者的合約一直要到2027年夏天才會結束，其中2026-27年賽季為球員選項。下個賽季，里拉德的年薪將高達4249萬美元。