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NBA／戴維斯狂轟37分15籃板 湖人本季勝率首度達5成

聯合新聞網／即時報導
戴維斯優異表現助湖人連勝。(路透)
戴維斯優異表現助湖人連勝。(路透)

湖人隊在今日遇上同樣正為季後賽拚搏的雷霆隊，最後靠著戴維斯（Anthony Davis）的精采表現，不僅以116：111拿下勝利，還將勝率提升到睽違已久的五成。

首節，里夫斯（Austin Reaves）與戴維斯率先發難，合力承包了球隊的16分，讓湖人取得7分領先。雖然雷霆隊靠著多特（Luguentz Dort）三分球縮小比分，卻無法限制戴維斯發揮，讓他在首節就狂砍15分，幫球隊獲得16分優勢。

雷霆在第二節雖先將分差縮小至11分，華克（Lonnie Walker IV）的發揮卻又把它帶回16分，所幸雷霆依然抓住戴維斯休息機會，在上半場結束時將比分拉近至66：74。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與多特在下半場開始追分，幫助雷霆在第三節終了時僅落後一分，更曾在第四節中段追平戰局；但華克、施羅德（Dennis Schroder）的攻勢，加上持續高效演出的戴維斯，迫使雷霆終究難以逆轉戰局，比賽最後就在戴維斯精準的罰球下塵埃落定。

這場比賽，湖人的致勝功臣莫過於繳出37分、15籃板的戴維斯，以及板凳出發、三分球8投4中拿下20分的華克，另外，拿下球隊第二高分21分的施羅德表現也可圈可點；雷霆方面，亞歷山大與吉迪（Josh Giddey）各自拿下球隊最多的27分，讓比賽在大部分時候都留有懸念。

湖人風光搶下3連勝，以37勝37負躍居西區第8，這也是他們本季首度勝率達到5成關卡；雷霆則以36勝38負，暫居西區第10。

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