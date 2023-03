NBA／安比德砍46分無用 波爾末節發飆勇士主場9連勝

哪怕在外面多受委屈,只要回到可愛溫暖的自家主場,勇士 彷彿就是百毒不侵、無堅不摧。

第三節後段陷入亂流導致落後9分的勇士,靠著波爾(Jordan Poole)在第四節一人狂砍19分,幫助球隊扭轉頹勢。勇士第四節轟出41比24的猛烈攻勢,讓安比德(Joel Embiid)的46分成了空包彈,最終以120比112勝出。

勇士取得近期一波3連勝,更達成主場9連勝。由於太陽輸球,快艇 排名躍居第4,勇士則以些微勝率之差落後太陽,仍排名西區第6。

第三節進行到2分38秒,波爾完成一波四分打,勇士取得2分超前,但隨後76人在安比德的串聯下發動12比1的攻勢,反而在三節打完後帶著9分領先優勢進入決勝期。

波爾第四節接管比賽,遠投近切無往不利,9投6中包括2記三分球和5罰全中,一人拿下全場33分之中的19分,帶動勇士逐漸收復失土;加上湯普森(Klay Thompson)和柯瑞 (Stephen Curry)適時建功,勇士重新取得2分超前。終場前1分18秒,波爾底線三分命中,隨後柯瑞拋投得手,勇士拉開7分差,從而確保勝利。

Warriors won a thriller behind big performances from Steph and Jordan Poole 🔥



Steph: 29 PTS, 8 REB, 3 AST

Poole: 33 PTS, 3 REB, 3 AST, 6 3PM pic.twitter.com/R7twDoYCbQ