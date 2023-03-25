NBA／喬治膝傷免動刀 最快季後賽復出

快艇隊雷納德砍下32分，幫助球隊大勝雷霆。 （美聯社）

在當家球星喬治（Paul George）因為膝傷例行賽報銷後，快艇 隊23日在主場迎戰雷霆隊的賽事中，不僅雷納德（Kawhi Leonard）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）雙星聯手攻下56分，板凳席上更是有3個人得分來到雙位數，最終以127：105擊敗雷霆，靠著團隊火力搶下勝利。

喬治經檢查確定為右膝扭傷造成韌帶撕裂傷，而快艇球團表示，喬治的傷勢確定不需要透過手術 修復，且未來2至3周將不會再重新評估他的狀況，也代表本季例行賽仍確定無緣參賽。

不過對於目前仍排在西區第5名的快艇來說，喬治能否趕上季後賽 歸隊是他們更關心的重點，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說：「正如原先預期的那樣，他有點失望，但我認為這對我們來說已經是最好的狀況。」

在喬治缺陣的情況下，快艇其他球員也在與雷霆之戰挺身而出，其中雷納德豪取32分、6助攻、4抄截，衛斯特布魯克也有24分、7助攻，搭配板凳席上的貝頓、曼恩、海蘭德也攻下雙位數得分，多點開花的攻勢填補上喬治缺陣的空缺。

對於喬治接下來在例行賽將無法出賽，雷納德說：「我們沒有人會因此低下頭，反而激發了我們更多的能量，大家都希望喬治早日康復，大家也準備好當下一個上場的人。我們必須繼續分享球權，即使我們缺少了一名巨星。」

在喬治例行賽已確定不會上場的情況下，快艇本季也將由葛登（Eric Gordon）來取代他的先發位置，對於球隊過去兩年不斷遭遇陣中球星因傷缺陣的狀況，泰隆魯也直言已經做好應對準備，「我們準備好迎接挑戰了，在我們休息室裡還有很多人，大家也都對於這樣的挑戰感到興奮。」