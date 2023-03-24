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NBA／莫蘭特持槍惹風波 老爸一肩扛起：我怪我自己

聯合新聞網 / 即時報導
莫蘭特（右）父親於賽前觀看兒子練球。 （路透）
莫蘭特（右）父親於賽前觀看兒子練球。 （路透）

隨著莫蘭特（Ja Morant）睽違3個星期再度回到場上，他的爸爸老莫蘭特（Tee Morant）也再次出現在場邊為兒子加油。這位莫蘭特鐵粉在日前接受《The Athletic》採訪時表示，兒子出事他得負全責。

灰熊與火箭的比賽中，莫蘭特在首節剩下3分鐘時重回球場，迎來曼菲斯球迷震耳欲聾的掌聲。對此，作為莫蘭特最忠實的球迷，身穿寫著「救贖」兩字衣服的老莫蘭特感動地說：「我真的覺得這城市很棒，我很喜歡他們對莫蘭特展現的愛，人們會犯錯，我很高興能回歸正常。」

本月初，莫蘭特因持槍直播事件，遭到球隊禁賽。雖然他的犯錯為事實，但期間也多了不少見縫插針的謠言，這讓老莫蘭特相當無奈，「讀著關於我兒子的壞事，以及人們說著他不會做的事情，這很粗魯。人們不會對自己的小孩丟石頭，卻會對別人的兒子這麼做，這很瘋狂。」

對於前段時間兒子惹出的風波，老莫蘭特將責任一肩扛起，「我怪我自己，因為他是我兒子。當我說我將為我兒子而死，我會這麼做，現在世上還有人會這樣想嗎？任何我兒子做的事，我都會怪我自己。」

為了不破壞他缺陣時，隊伍所建立起的默契，莫蘭特於復出首戰僅出賽24分鐘，但也獲得17分、5助攻、4籃板的成績，幫助灰熊拿下勝利、穩固西區第二位置。

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