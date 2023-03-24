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NBA／勇士5打0 獨行俠怒轟裁判失誤

體育新聞組／綜合報導
勇士隊作客獨行俠隊主場，輸球的獨行俠，不滿裁判第三節時的一次爭議判決，可能提出申訴。（路透）
勇士隊作客獨行俠隊主場，輸球的獨行俠，不滿裁判第三節時的一次爭議判決，可能提出申訴。（路透）

前一場面對火箭隊終結難堪的客場11連敗後，勇士隊22日作客獨行俠隊主場，再靠著柯瑞（Stephen Curry）與替補上陣的庫明加（Jonathan Kuminga）攜手拿下42分，以127：125收下自從去年總冠軍賽後首次的客場2連勝，至於輸球的獨行俠，不滿裁判第三節時的一次爭議判決，可能向聯盟提出申訴。

獨行俠迎回球隊一哥唐西奇（Luka Doncic），但厄文（Kyrie Irving）卻因為右腳痠痛缺陣，球隊也與勇士展開一場激烈的拉鋸戰，不過比賽進行到第三節剩下1分56秒時，場上卻出現勇士5人在前場底線發球，獨行俠5人卻在後場等著進攻的狀況，讓勇士發球後形成「5打0」局面，魯尼（Kevon Looney）接獲發球後也輕鬆雙手灌籃得分。

對於如此荒謬狀況，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）賽後也將問題歸咎到裁判身上，他指裁判第一時間將出界球判給了獨行俠，不過在球隊提出暫停後，卻將球權改判給勇士，且未告知獨行俠任何成員，隨後底線裁判就把球給了勇士發球，讓勇士輕鬆拿下2分，更糟的是獨行俠最終就是以2分差距輸球，讓庫班痛批這是聯盟史上最糟糕的裁判失誤。

該場比賽裁判賽後指正庫班的說法，強調第一時間確實就將球判給了勇士，並有影片佐證，至於當時裁判會有第二個手勢（指向獨行俠板凳席），則是指隨後的暫停算在獨行俠身上，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「我覺得事情很清楚，球權就是我們的，所以我已經在畫邊線戰術，但他們卻在球場另一端站成一排，我猜他們以為球權是他們的。」

攻下30分送出17助攻的獨行俠唐西奇對此直言，這是他生涯首次遇到，並認為當裁判看到球員分站在球場兩端時，應該聚在一起討論剛剛的判決，「我真的很訝異，當我看到他灌籃時，我還在思考發生了什麼事。」

據資深記者史坦（Marc Stein）報導，獨行俠打算提申訴。根據聯盟規定，控訴方要在48小時內提出抗議，聯盟主席收到抗議後會通知另一隊，雙方有5天時間收集對自己有利的證據。聯盟拿到證據後，會在5天內做出裁決。

聯盟過去有6次重賽紀錄，有3次是在NBA與ABA合併前，分別是1952年公鹿對費城勇士、1969年老鷹對公牛、1971年騎士對水牛城勇士。

最近一次是2007年，熱火延長賽輸給老鷹，比賽最後51.9秒，裁判以為歐尼爾（Shaquille O'Neal）6犯，將他趕出場，熱火隊提申訴，原因是歐尼爾只有5犯。這場比賽最終重賽，不過歐尼爾在重賽前已經被交易至太陽。

勇士 柯瑞 費城

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