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NBA／泰托姆本季39次逾30分 追平大鳥柏德

體育新聞組／綜合報導
泰托姆（左）追平柏德35年前創下的紀錄。（歐新社）
泰托姆（左）追平柏德35年前創下的紀錄。（歐新社）

泰托姆（Jayson Tatum）在21日對陣國王隊比賽中砍下36分，不僅幫助塞爾蒂克隊拿下勝利，也讓自己追平「大鳥」柏德（Larry Bird）多年前締造的隊史紀錄。

經過與國王一戰，泰托姆摘下了本季第39次得分過30分的比賽，超越了曾為塞爾蒂克隊獲得八座總冠軍的名人堂球星哈維契克（John Havlicek），趕上了柏德的行列，並列球隊歷史第一，後者在1988年設下這項障礙，當時泰托姆尚未出生。

塞爾蒂克這個賽季還剩下九場比賽，以泰托姆的砍分實力，很有機會再拿下多次30分以上，締造屬於自己的紀錄。不僅如此，塞爾蒂克隊史單季最高場均得分，也是柏德在1987~88賽季繳出的29.9分，而目前泰托姆場均為30分，若能在接下來的比賽維持得分效率，也可能將再破一個35年紀錄。

泰托姆自2017年加入塞爾蒂克，一路成長為球隊王牌，並在上季帶領球隊重回總冠軍賽，現年僅25歲的他，或許將在球隊歷史中留下不少印記。

同日的另一場比賽中，拓荒者又於本季瀕臨無緣闖進季後賽邊緣，就連王牌里拉德（Damian Lillard）都在採訪中表示，這很可能是個失敗球季。

季初，拓荒者的確展現不俗戰力，位居西區第一將近一個月，也多半時間都在季後賽名單內。然而，拓荒者戰績隨著時間滑落谷底，在過去19場比賽內吞下14場敗北，在輸給快艇隊後，僅以31勝40負位居西區第13，與第10名已有四場勝差，季後賽希望渺茫。

對此，在對戰快艇後，吞下另一場敗仗的里拉德也誠實地表示，球隊已很難進入季後賽，「我們很有可能已經在競爭西區第十的比賽落敗了，我熱衷於競爭，也不想要放棄，但確實已經到停止把競爭天性放第一的時間點了。」

泰托姆追平柏德35年前創下的紀錄。（歐新社）
泰托姆追平柏德35年前創下的紀錄。（歐新社）

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