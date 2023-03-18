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NBA／湖人全力衝擊季後賽門票 戴維斯停用社群帳號

記者蔡佳霖／綜合17日電
戴維斯專注賽場，全力爭搶季後賽席次。(路透)
戴維斯專注賽場，全力爭搶季後賽席次。(路透)

據「Lakers Daily」記者杜威（Peter Dewey）的報導，為了專心面對剩餘例行賽，全力爭取季後賽資格，湖人當家長人戴維斯（Anthony Davis）已經停用了自己的Instagram帳號。

湖人目前仍在爭取附加賽乃至於季後賽的門票，目前和競爭球隊勝差有限，就賽程強度和整體陣容狀態來看，全新氣象的湖人眼下仍占有一定優勢，即便詹姆斯（LeBron James）仍在養傷之中。

而湖人想要拉出一波連勝重要關鍵莫過於需要戴維斯持續強勢表現。戴維斯本季平均可以攻下26.1分12.6籃板2.5助攻2.1阻攻1抄截，投籃命中率達56.1%，但過去幾場比賽他的表現呈現劇烈起伏，曾經連3場破30分，也有連2場合計只得25分的狀況，同時還缺席了一場對火箭的比賽，導致球隊意外輸球。

對湖人來說，現階段最重要的目標就是搶進西區前6，直接獲取一張季後賽門票，避免揹負附加賽決生死的巨大壓力。特別是在第6名勇士客場持續連敗之際，也給了湖人逆流而上的機會。

過去詹姆斯往往會在季後賽期間遠離社群，表明全心投入競爭對抗的意志力，如今戴維斯也期盼透過這樣的專注，帶領湖人完成不可能的任務。

湖人 季後賽 社群

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