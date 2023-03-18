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NBA／喬丹傳讓出股權 不當黃蜂老闆 當家13年僅3闖季後賽

體育新聞組／綜合報導
喬丹傳將出售黃蜂隊大部分股權。（歐新社資料照片）
喬丹傳將出售黃蜂隊大部分股權。（歐新社資料照片）

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，喬丹正在認真談判讓出夏洛特黃蜂隊的控股權，現任少數股東普洛特金（Gabe Plotkin）和亞特蘭大老鷹隊少數股東施納爾（Rick Schnall）兩人合組的集團可能接手。

交易具體細節還不清楚，但出售不會很快達成。預計喬丹將保留球隊的少數股權，但普洛特金和施納爾將成為共同老闆。

喬丹於2006年首次成為球隊的少數股東，當時他的名人堂球員生涯才剛結束不久。然後在2010年以2.75億美元的價格收購當時的山貓隊。自從喬丹成為大股東之後，球隊僅三次打入季後賽，但都是一輪遊。

根據富比世資料，黃蜂隊目前價值17億美元。只比明尼蘇達灰狼隊、孟菲斯灰熊隊和紐奧良鵜鶘隊的身價高一點，但幅度不大。金州勇士隊以70億美元的身價成為NBA聯盟最有價值的球隊。

前密西根州立大學後衛伊什比亞（Mat Ishbia）本賽季初以約40億美元價格，收購鳳凰城太陽隊和水星隊，幾乎是蔡崇信在2019年以聯盟紀錄23.5億美元收購籃網隊價格的兩倍。喬丹出售黃蜂隊的交易價格可能會接近伊什比亞，因為他仍保留部分股權，而普洛特金本就擁有該團隊的部分股權。

喬丹 勇士 富比世

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