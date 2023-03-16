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NBA／戴畢連線 湖人宰鵜鶘搶下重要卡位勝利

記者曾思儒／綜合報導
戴維斯（右）攻下35分，領軍湖人隊搶下重要勝利。（ Getty Images）
戴維斯（右）攻下35分，領軍湖人隊搶下重要勝利。（ Getty Images）

雖少了詹姆斯（LeBron James），但湖人隊15日有戴維斯（Anthony Davis）、畢斯利（Michael Beasley）裡外連線，畢斯利上半場轟進7記三分球，助隊半場就領先鵜鶘隊36分，最終以123：108止敗，也搶下季後賽卡位戰重要勝利。

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湖人近5戰搶下4勝，目前排名西區第10，只剩13場例行賽，15日奪勝後領先鵜鶘1場勝差，本季對戰也取得3：1優勢，若要比對戰握有上風，無怪乎攻下35分、17籃板的戴維斯說，「這場對我們非常重要。」

戴維斯NBA生涯就是從鵜鶘展開，2012年選秀會獲得鵜鶘前身黃蜂隊青睞成「狀元」，前7個賽季身披鵜鶘戰袍，2019年才轉戰湖人。15日面對前東家，他火力全開，「我就是想打得更積極，知道這場比賽對我們的重要性。」他讚全隊打得團結，全力以赴爭取季後賽資格。

不只戴維斯發威，畢斯利上半場外線狂飆，率隊全場三分球39投18中，其中上半場三分球27投15中，創下團隊半場外線進球紀錄，鵜鶘第4節一度將差距縮小到13分，仍沒扭轉頹勢。攻下24分的畢斯利說，「我今天很有自信，告訴自己做該做的事，出手別有壓力。」

湖人搶下重要勝利，16日將出戰西區「爐主」火箭隊，主帥漢姆已預告，為保護腳傷回歸的戴維斯，目前只要遇到連續兩天出賽，他都不會上陣。

湖人 季後賽 NBA

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