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NBA／打到40歲後？柯瑞請益NFL巨星：我油箱還有剩

聯合新聞網／ 即時報導
柯瑞在昨日迎來35歲生日。（路透）
柯瑞在昨日迎來35歲生日。（路透）

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry），在本季持續繳出頂尖成績，也讓外界期待這名剛滿35歲的NBA三分球王能再戰數年，他也在受訪中表示，自己已向NFL球星請教相關問題。

柯瑞在昨日度過35歲生日，對此，他說：「我現在對35歲的感受，和原先預想的不太一樣。雖然這個數字聽起來很瘋狂，但在腦中，我感覺油箱還有剩，還是很享受投入的事情。」並以明星四分衛布雷迪（Tom Brady）、羅傑斯（Aaron Rodgers）為例，「我曾和他們及其他老將談過，我知道我和四分衛不太一樣，但參考他們還是可以提醒自己，不要在心態上衝太快。」

對於這些年逾不惑的老將，柯瑞進一步稱讚，「他們在自我管理這方面做得很好，即便已經40歲了，卻感覺還是可以繼續打下去，我正在努力和他們保持同一模式。35歲是個里程碑，40是另外一個，我現在對它的感想是：『誰知道呢？』」

事實上，布雷迪與羅傑斯的確是老將的好案例，前者在上季才以45歲高齡退休，且於2021年仍是最好的美式足球員之一，他在該年NFL最佳球員票選中名列第二，也曾贏過四次超級盃冠軍；後者則在12月剛滿40歲，並在2020、2021年二連霸NFL最佳球員。

NBA最知名的老將莫過於詹姆斯（Lebron James），他在本季能獲得場均29.5分、6.9助攻、8.4籃板。而數據同樣優秀，本季場均達到29.6分、6.3助攻、6.3籃板的柯瑞也很有機會在年齡漸長後維持頂尖身手。

柯瑞 NFL NBA

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