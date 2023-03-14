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NBA／客場8連敗後主場8連勝 柯瑞迫不及待要到洛城止敗

記者劉肇育／即時報導
柯瑞(左)迫不及待要到洛城止敗。(Getty Images)
柯瑞(左)迫不及待要到洛城止敗。(Getty Images)

勇士13日在主場以21分差距擊敗太陽，避免本季對戰遭到橫掃後，也在主場拉出一波8連勝，不過對於接下來又將展開客場之旅，13日過35歲生日的主控柯瑞（Stephen Curry）就表示，自己迫不及待想要去洛杉磯出戰快艇，因為只要終止連敗，就不會再被問到關於客場之旅的事情。

勇士在13日擊敗太陽後，本賽季主場主場戰績為29勝7敗，在聯盟各隊主場戰績中僅次於金塊，不過客場卻是難堪的7勝26敗，僅優目前2支已經無緣季後賽的球隊馬刺與火箭，與活塞則是並列聯盟倒數第3，近期則是處在一波8連敗狀況。

對於球隊接下來將展開客場5連戰，且直到賽季結束前也還有8場客場賽事必須進行，這也讓勇士何時能夠終止客場8連敗之旅受到關注，在13日擊敗太陽後，全場攻下38分的勇士射手湯普森（Klay Thompson）就說：「我認為我們將會以不錯的氣勢來結束接下來的客場之旅。」

至於已經多次被問到球隊客場低迷狀態的柯瑞更直言，「我真的不知道該說什麼，但現在我迫不及待要去洛杉磯了，希望能有一個好的開頭，除了每場比賽保持48分鐘的專注外，我實在不知道我們還能做出什麼改變，顯然，大家都希望讓客場的表現好轉，因為這樣就不會再被問到這些問題。」

勇士 柯瑞 洛杉磯

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