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NBA／柯瑞主宰戰局狂砍36分 率勇士延長賽險勝公鹿

記者蔡佳霖／即時報導
柯瑞在第四節後段和延長賽大爆發。（美聯社）
柯瑞在第四節後段和延長賽大爆發。（美聯社）

在客場慘澹吞下3連敗的勇士，雖然在人手短缺的困境下看似搖搖欲墜，但只要他們回到無堅不摧的大通中心（Chase Center），彷彿能量充沛又變身8年4冠的強勢衛冕軍模樣。

勇士和公鹿上演前後任總冠軍的大對決，全場奮戰43分鐘攻下36分6籃板4助攻的柯瑞（Stephen Curry），先是在第四節最後時刻獨拿11分，硬是幫助勇士將比賽逼進延長；隨後他又在延長賽主宰戰局，包辦全隊14分之中的9分，帶領勇士擺脫對手糾纏，以125比116艱辛奪下重要勝利。

柯瑞在最後時刻的強力表現，甚至讓詹姆斯（LeBron James）都忍不住發了「大廚」的表情符號來讚賞。

對於勇士來說，這場延長賽勝利可說是得來不易，因為今天之前，他們在17場延長賽中只得到2勝；勇士結束3連敗後，排名又重新回到西區第6。

儘管安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度缺席，但面對身材高壯的公鹿，勇士此戰棄用了五小陣容，重新讓魯尼回到先發，波爾則是回到板凳。

除了柯瑞的爆發外，湯普森（Klay Thompson）16投8中包括4記三分球，貢獻22分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）20分10籃板；第四節最後1.9秒嘗試最後一擊未中的格林（Draymond Green）得到5分13籃板9助攻，魯尼（Kevon Looney）7分15籃板4助攻5抄截，兩人在內線的硬扛，讓雙方禁區得分幾乎是打平，甚至勇士在二次得分都以24比4遙遙領先，籃板球也是佔據65比48絕對優勢。

勇士 柯瑞

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