我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

NBA／約柯奇大三元不敗傳說破功 金塊爆冷輸馬刺 吞2連敗

記者蔡佳霖／綜合報導
約柯奇本季大三元首嘗敗績。 （路透）
約柯奇本季大三元首嘗敗績。 （路透）

西區戰績倒數第2的馬刺在主場迎戰西區龍頭金塊，雙方之間勝差高達27.5場，然而金塊卻在這場比賽踢到鐵板，以120比128爆冷落敗，吞下2連敗。

影音來源：YouTube

全場攻下37分11籃板11助攻的約柯奇（Nikola Jokic），本季前25次大三元球隊均拿下勝利，沒想到這項必勝定律卻是被馬刺打破。約柯奇生涯大三元次數累積達102次。

加上去年賽季，約柯奇還是寫下大三元29場連勝的歷史紀錄，此外，他本季已經有33場比賽傳出至少10次助攻，也超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，獨居史上第一。

金塊其實首節就給了地主球隊下馬威，一度領先14分，但強森（Keldon Johnson）和麥克德莫（Doug McDermott）第二節合砍23分，帶動馬刺單節豪取42分，反而在上半場結束時取得1分超前。

延續這股氣勢，馬刺在三節打完後將領先差距擴大到5分，並且在第四節繳出高達57.1%的命中率，一口氣領先兩位數分差；金塊全力追趕，在終場前3分多鐘拚到僅差一球，但馬刺隨後殺出10比0攻勢，直接擊倒對手。

馬刺全隊共7人得分雙位數，強森得到23分8籃板6助攻，麥克德莫20分，索漢（Jeremy Sochan）19分8籃板3助攻；和波特（Michael Porter Jr.）爆發衝突雙雙遭驅逐的柯林斯（Zach Collins），退場之前得到10分9籃板。

金塊陣中除了約柯奇外，穆雷（Jamal Murray）得到24分7助攻6籃板3抄截2阻攻，他生涯三分球命中數累積806顆，正式超越巴頓（Will Barton），成為隊史三分球王。葛登（Aaron Gordon）14分6籃板，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）13分5助攻4抄截。

馬刺 波特

上一則

經典賽／日本3連勝率先闖8強 將與澳洲爭分組冠軍

下一則

NBA／雷納德聯手喬治砍60分 快艇撞翻尼克

延伸閱讀

NBA／馬刺逆襲擊碎金塊 約柯奇大三元不敗傳說破功

NBA／馬刺逆襲擊碎金塊 約柯奇大三元不敗傳說破功
NBA／金塊末節狠砸灰熊 約柯奇25次大三元全勝

NBA／金塊末節狠砸灰熊 約柯奇25次大三元全勝
NBA／百場大三元達陣 約柯奇反諷批評：刷數據很容易⋯

NBA／百場大三元達陣 約柯奇反諷批評：刷數據很容易⋯
NBA／收生涯第100次大三元 約柯奇：會刷數據就很容易

NBA／收生涯第100次大三元 約柯奇：會刷數據就很容易

熱門新聞

日本隊今天在世界棒球經典賽初亮相，大谷翔平在對戰中國隊時，投打二刀流表現優異。(路透)

經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰盡情揮灑二刀流

2023-03-09 09:29

經典賽／三轟炸翻義大利 中華隊大逆轉狂迎首勝

2023-03-10 10:36
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。(記者余承翰／攝影)

籃球／林書豪客場連4場滿場 喊「被寵壞了」

2023-03-05 18:58
勇士客場表現依然慘澹無比。(路透)

NBA／勇士4後衛先發被打敗 柯爾：我們或許太天真

2023-03-10 07:47
厄文與杜蘭特合體四年，卻未能如願拿下總冠軍。(美聯社)

NBA／前籃網隊友將正面對決 厄文、杜蘭特反應大不同

2023-03-05 07:47
中國總教練崔諾盛讚大谷翔平。（美聯社）

經典賽／本想「震驚世界」卻慘敗 中國教頭：翔平就是翔平

2023-03-10 00:34

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜