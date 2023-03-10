NBA／勇士客場毫無還手之力 慘輸殘陣灰熊苦吞3連敗

柯瑞回歸後勇士連敗不斷。(路透)

客場一勝難求的勇士 ，在9日作客曼菲斯之前又傷了主要輪替庫明加（Jonathan Kuminga），儘管灰熊本身也是傷兵跟禁賽問題頻頻，但勇士整場比賽打來還是欲振乏力，一路都處於苦苦追趕狀態，最後更是氣力放盡，比分被拉開超過20分，再度以110：131慘敗。

勇士客場3連戰全部吞敗，也把先前5連勝氣勢抹去，排名被快艇 超前，落居西區第5，同時和灰狼、獨行俠已無勝差。至於灰熊在贏球之後，則是重新要回西區第2名席次，領先國王半場勝差。

灰熊此戰先發5人有3人得分超過20分，瓊斯（Tyus Jones）頂替先發持續優異表現，17投8中得到22分11助攻4籃板3抄截，貝恩（Desmond Bane）補上21分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）21分9籃板。

提爾曼（Xavier Tillman）獲得10分8籃板，替補的艾爾達瑪（Santi Aldama）拿到15分7籃板。先前和格林（Draymond Green）大打口水戰的布魯克斯（Dillon Brooks），則是進帳14分6助攻4籃板。

灰熊首節就以超過6成命中率豪取48分，一下子領先達20分之多，也讓勇士陷入追分深淵，無法自拔；雖然幾次將比分縮小到個位數差距，包括三節結束追到6分差，但整個第四節僅靠波爾（Jordan Poole）拿分，反被灰熊一陣猛攻，比分迅速被拉開，最多還輸到23分，毫無還手之力。

勇士持續啟用5小先發，柯瑞 拿到29分7籃板4助攻，波爾22分，湯普森14分，格林則是16分7助攻5籃板3抄截。

衛冕軍在進攻端或許還能一搏，但防守方面卻是完全崩盤，灰熊團隊命中率達53.8%，並且砍進18顆三分球；禁區得分以56比36遙遙領先。

勇士接下來雖然要回到主場，但連續要對上公鹿太陽雙強，之後又是一波客場5連戰，倘若無法找回贏球方程式，衛冕軍很可能會因這波賽程直接被甩出季後賽大門之外，前景岌岌可危。