我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最差 加州道路近半狀況不佳

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

NBA／76人塔克又掛蛋 19場得零分聯盟之冠

體育新聞組／綜合報導
塔克（左）已19場得分掛零。（路透）
塔克（左）已19場得分掛零。（路透）

NBA中，若一位先發球員該場比賽一分未得，便會引人議論，但如果有19場比賽得分都掛鴨蛋呢？76人老將塔克（PJ Tucker）本季便遇到了這個狀況。

塔克素來以強悍的防守著稱，並成為爭冠球隊亟欲吸收的守備工兵，過去效力火箭隊時便曾幫助球隊將杜蘭特（Kevin Durant）尚在的勇士隊逼入絕境，加入公鹿隊後更一舉助球隊奪冠，之後再轉到熱火隊也跟隨隊伍闖入東部決賽，本季又以37歲高齡與76人簽下長約，顯示其受看重程度。

然而，塔克雖然不以得分見長，但根據「StatMuse」推特，他在本季61場出賽全都是先發情況下，僅繳出3.1的場均得分，只比過往在公鹿作為替補時多1分，仍讓人感到差強人意。不僅如此，塔克在對上灰狼隊比賽中，出場22分鐘獲得0分，使得他本季已有19場比賽掛蛋，是第二名獨行俠隊布拉克（Reggie Bullock）的三倍有餘。

不過，塔克的低得分並非因命中率不佳，而是出手意願不高。雖然他三分命中率高達四成，場均出手卻不到兩次；兩分命中率四成六情況下，卻僅出手1.2次。

但數據也顯示，塔克得分掛零時，76人能獲得15勝4負佳績，所以或許球隊只希望他能專注於防守，不強求其得分產量。

勇士 推特

上一則

MLB／洋基與勇士交易 曾想送走賈吉

下一則

NBA／勇士又內鬨？波爾不傳球 格林氣到擺爛不打了

延伸閱讀

NBA／里拉德大三元 拓荒者衝刺附加賽

NBA／里拉德大三元 拓荒者衝刺附加賽
NBA／湖人退休16號球衣 加索感傷緬懷小布

NBA／湖人退休16號球衣 加索感傷緬懷小布
NBA／勇士不再是奪冠熱門？球評狂言：奪冠機率0%

NBA／勇士不再是奪冠熱門？球評狂言：奪冠機率0%
場邊人語／本人現身 尺寸是真

場邊人語／本人現身 尺寸是真

熱門新聞

喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)

NBA／差16歲姐弟戀…皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子

2023-03-03 02:28
梅西與太太羅庫佐。（路透）

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

2023-03-02 22:43
杜蘭特昨日完成在太陽的第一場比賽。(路透)

NBA／「這些鳥事怎麼發生的？ 」杜蘭特回顧離開籃網過程

2023-03-03 07:47
高雄17直播鋼鐵人林書豪作客領航猿主場，得到全場最高的26分，外帶14籃板、5助攻。(記者余承翰／攝影)

籃球／林書豪客場連4場滿場 喊「被寵壞了」

2023-03-05 18:58
格林(右)。 (路透)

NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態

2023-03-03 06:07
厄文與杜蘭特合體四年，卻未能如願拿下總冠軍。(美聯社)

NBA／前籃網隊友將正面對決 厄文、杜蘭特反應大不同

2023-03-05 07:47

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回