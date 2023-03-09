NBA／76人塔克又掛蛋 19場得零分聯盟之冠

塔克（左）已19場得分掛零。（路透）

NBA中，若一位先發球員該場比賽一分未得，便會引人議論，但如果有19場比賽得分都掛鴨蛋呢？76人老將塔克（PJ Tucker）本季便遇到了這個狀況。

塔克素來以強悍的防守著稱，並成為爭冠球隊亟欲吸收的守備工兵，過去效力火箭隊時便曾幫助球隊將杜蘭特（Kevin Durant）尚在的勇士 隊逼入絕境，加入公鹿隊後更一舉助球隊奪冠，之後再轉到熱火隊也跟隨隊伍闖入東部決賽，本季又以37歲高齡與76人簽下長約，顯示其受看重程度。

然而，塔克雖然不以得分見長，但根據「StatMuse」推特 ，他在本季61場出賽全都是先發情況下，僅繳出3.1的場均得分，只比過往在公鹿作為替補時多1分，仍讓人感到差強人意。不僅如此，塔克在對上灰狼隊比賽中，出場22分鐘獲得0分，使得他本季已有19場比賽掛蛋，是第二名獨行俠隊布拉克（Reggie Bullock）的三倍有餘。

不過，塔克的低得分並非因命中率不佳，而是出手意願不高。雖然他三分命中率高達四成，場均出手卻不到兩次；兩分命中率四成六情況下，卻僅出手1.2次。

但數據也顯示，塔克得分掛零時，76人能獲得15勝4負佳績，所以或許球隊只希望他能專注於防守，不強求其得分產量。