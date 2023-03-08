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NBA／里拉德大三元 拓荒者衝刺附加賽

記者劉肇育／綜合報導
里拉德再度締造「大三元」紀錄，領軍拓荒者隊獲勝。（Getty Images）
里拉德再度締造「大三元」紀錄，領軍拓荒者隊獲勝。（Getty Images）

目前仍為NBA西區附加賽席次卡位的拓荒者隊，6日出戰活塞隊，靠著主控里拉德（Damian Lillard）打完前三節就拿下「大三元」的表現，最終以110：104獲勝，加上鵜鶘隊不敵國王隊，導致目前西區第9至12名的爵士、拓荒者、湖人與鵜鶘戰績同為31勝34敗，排名隨時可能互換。

NBA例行賽邁入中後段，西區的季後賽與附加賽卡位戰漸白熱化，從西區第4名太陽到第13名雷霆間僅有5.5場勝差，其中在附加賽席次部分，各隊更是激烈拉鋸，勝差都在2場以內。

賽前還排名西區第13名的拓荒者，對活塞之戰一開打就由里拉德挺身接管戰局，他在第一節就拿下16分，幫助拓荒者一度取得13分領先，甚至在三節比賽打完後已經寫下大三元，成為拓荒者隊史近25年來首位僅花三節就拿下大三元的球員。

這也是里拉德生涯拿下的第3次大三元，尤其過去一個月他已兩度完成大三元，幫助球隊從賽前的西區第13名衝上第10名，里拉德說：「戰績不能反映一支球隊的競爭力，相比他們的戰績，活塞其實是支更有競爭力的球隊，但今天我們掌控整場比賽，很開心拿下勝利。」

拓荒者主帥畢拉普斯則在出戰老東家活塞的比賽中，受到活塞主場球迷的熱烈歡迎，在談到里拉德的表現時，他說：「他一開始就為球隊定下好的基調，這是他每天都在做的事情，有他在讓我們很放心。」

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