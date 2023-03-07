NBA／單節丟55分 快艇雙槍仍上演逆轉秀

雷納德（見圖）和喬治聯手演出大逆轉。（美聯社）

第三節被灰熊狂轟51分的快艇 ，5日看似搖搖欲墜等著吞下6連敗，然而第四節戰況風雲變色，雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）左右連拳，兩人聯手攻下25分，硬是率領球隊演出大逆轉，把勝利留在主場。

「我們終於在最後時刻終結比賽，過去幾場比賽情況正好相反，能夠拿下勝利的感覺很好。我們在第四節打出很棒的防守，同時進攻端的執行也很好。我沒有去想5連敗的事情，只是專注於比賽某個階段某個時刻。」雷納德說。

這場比賽雷納德拿下34分10籃板4助攻，其中15分出現在第四節；至於喬治則是狂砍42分11籃板。

喬治坦言自己之前都是帶傷上場，不過這場已經接近恢復百分之百的狀態了。對於第四節的逆轉秀，喬治也認為每個人都渴望勝利。

「我們在一節比賽中丟掉51分，但我們並沒有因此失去鬥志，儘管我們對此表現並不滿意。我認為每個人都發自內心想要贏球，從本身出發想要拿到更好表現。」喬治說。

根據統計，雷納德和喬治成為快艇隊史自1982年以來首對在比賽各拿到至少30分10籃板的隊友。

「在比賽關鍵時刻，喬治和雷納德的籃板太重要了。」泰隆魯說。

快艇雖然贏球，但先前連敗已經讓他們落到西區第8，未來仍是有不少苦戰要打。雷納德和喬治也不約而同表示，如果球隊面對接下來比賽沒辦法用像這場比賽第四節那樣的決心，那麼球隊所做的一切將毫無意義。