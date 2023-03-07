NBA／威廉斯錯失關鍵罰球 米契爾40分助騎士逆轉綠衫軍

米契爾本季第8次破40分。（路透）

一度在比賽中領先15分的塞爾蒂克，在比賽後段遭手到騎士的強力反撲，優勢逐步消耗殆盡，而原本球隊更有機會在正規時間結束前透過罰球終結比賽，但G.威廉 斯（Grant Williams）卻是兩罰落空。

死裡逃生的騎士得此激勵，在延長賽打出一波7比0攻勢，加上綠衫軍氣力放盡，僅靠布朗（Jaylen Brown）拿到全部的5分，騎士在驚濤駭浪中以118比114逆轉奪勝，近4戰贏得3勝，同時也迫使塞爾蒂克苦吞3連敗。

米契爾（Donovan Mitchell）此役34投14中，轟進40分11籃板4助攻，本季第8次突破40分大關；葛蘭德（Darius Garland）貢獻17分12助攻5籃板，不過18投僅6中，兩人在第四節合拿17分，讓原本落後14分的騎士一舉追平比分。

莫布里（Evan Mobley）同樣發揮出色，14投10中獲得25分17籃板3阻攻。騎士本季和塞爾蒂克交手4次，3度殺到延長賽，騎士最後取得3勝1敗的優勢。

延長賽拿到重要5分的史蒂文斯（Lamar Stevens）賽後表示：「我們雖然一度大幅落後，但我們從未放棄。我們打得更加努力，更有信心，找到贏球的方法，拚到最後一刻。」

40 PTS, 11 REB and 4 AST in the OT victory 🕷



Donovan Mitchell took OVER in the fourth to force overtime and lead the @cavs to the win! pic.twitter.com/yZcyB1v4I0 — NBA (@NBA) 2023年3月7日

前一場和尼克大戰兩次延長賽後飲恨的塞爾蒂克，連兩天比賽都殺到延長，也對球員的體能造成巨大考驗，特別是當家一哥泰托姆（Jayson Tatum）還因傷缺席這場比賽。這導致球隊雖然在大半時間掌控領先優勢，但還是無力守成。

布朗挑大樑攻下32分13籃板9助攻，差點演出大三元；波格登（Malcolm Brogdon）得到24分5助攻4籃板，懷特（Derrick White）12分，史馬特（Marcus Smart）11分5助攻2抄截。錯失關鍵罰球機會的G.威廉斯則是獲得12分。