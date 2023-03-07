我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

「像電影情節」 聯航乘客襲空服員 挺身乘客還原經過

NBA／威廉斯錯失關鍵罰球 米契爾40分助騎士逆轉綠衫軍

記者蔡佳霖／即時報導
米契爾本季第8次破40分。（路透）
米契爾本季第8次破40分。（路透）

一度在比賽中領先15分的塞爾蒂克，在比賽後段遭手到騎士的強力反撲，優勢逐步消耗殆盡，而原本球隊更有機會在正規時間結束前透過罰球終結比賽，但G.威廉斯（Grant Williams）卻是兩罰落空。

死裡逃生的騎士得此激勵，在延長賽打出一波7比0攻勢，加上綠衫軍氣力放盡，僅靠布朗（Jaylen Brown）拿到全部的5分，騎士在驚濤駭浪中以118比114逆轉奪勝，近4戰贏得3勝，同時也迫使塞爾蒂克苦吞3連敗。

米契爾（Donovan Mitchell）此役34投14中，轟進40分11籃板4助攻，本季第8次突破40分大關；葛蘭德（Darius Garland）貢獻17分12助攻5籃板，不過18投僅6中，兩人在第四節合拿17分，讓原本落後14分的騎士一舉追平比分。

莫布里（Evan Mobley）同樣發揮出色，14投10中獲得25分17籃板3阻攻。騎士本季和塞爾蒂克交手4次，3度殺到延長賽，騎士最後取得3勝1敗的優勢。

延長賽拿到重要5分的史蒂文斯（Lamar Stevens）賽後表示：「我們雖然一度大幅落後，但我們從未放棄。我們打得更加努力，更有信心，找到贏球的方法，拚到最後一刻。」

前一場和尼克大戰兩次延長賽後飲恨的塞爾蒂克，連兩天比賽都殺到延長，也對球員的體能造成巨大考驗，特別是當家一哥泰托姆（Jayson Tatum）還因傷缺席這場比賽。這導致球隊雖然在大半時間掌控領先優勢，但還是無力守成。

布朗挑大樑攻下32分13籃板9助攻，差點演出大三元；波格登（Malcolm Brogdon）得到24分5助攻4籃板，懷特（Derrick White）12分，史馬特（Marcus Smart）11分5助攻2抄截。錯失關鍵罰球機會的G.威廉斯則是獲得12分。

威廉

上一則

NBA／安比德砍42分、哈登20助攻 76人力退溜馬

下一則

NBA／里拉德三節繳大三元 拓荒者隊史近25年來首見

延伸閱讀

台籃啦啦隊一字馬抖臀干擾 洋將：什麼鬼東西

台籃啦啦隊一字馬抖臀干擾 洋將：什麼鬼東西
芝加哥市長敗選隔天 警局長布朗宣布辭職

芝加哥市長敗選隔天 警局長布朗宣布辭職
NBA／米契爾、泰托姆飆分大戰 賽後相擁上演溫馨一幕

NBA／米契爾、泰托姆飆分大戰 賽後相擁上演溫馨一幕
Fed重量級官員威廉斯：2%通膨目標對平抑物價至關重要

Fed重量級官員威廉斯：2%通膨目標對平抑物價至關重要

熱門新聞

喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)

NBA／差16歲姐弟戀…皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子

2023-03-03 02:28
梅西與太太羅庫佐。（路透）

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

2023-03-02 22:43
高雄17直播鋼鐵人林書豪（右）與新北國王林書緯（左）昨晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，兩人在上半場多次對位。記者余承翰／攝影

PLG上演林家兄弟對決 林書豪謝謝球迷對弟弟的支持

2023-02-28 09:24
洛杉磯郡將賠償已故NBA籃球巨星布萊恩的遺孀凡妮莎2885萬美元。圖為布萊恩和凡妮莎在2018年的舊照。(美聯社)

布萊恩空難照片外流 洛杉磯郡賠遺孀2885萬和解

2023-03-01 09:48
杜蘭特昨日完成在太陽的第一場比賽。(路透)

NBA／「這些鳥事怎麼發生的？ 」杜蘭特回顧離開籃網過程

2023-03-03 07:47
格林(右)。 (路透)

NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態

2023-03-03 06:07

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
在加州自己蓋房 可能比買便宜

在加州自己蓋房 可能比買便宜
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」