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NBA／安比德砍42分、哈登20助攻 76人力退溜馬

記者蔡佳霖／即時報導
安比德爆砍42分。（路透）
安比德爆砍42分。（路透）

作客面對頑強抵抗的溜馬，費城雙雄聯手出擊，安比德（Joel Embiid）豪取42分5籃板3助攻2抄截，哈登（James Harden）則是傳出20次助攻，另外拿到14分9籃板，帶領76人在第四節力壓對手，最終以147比143拿下2連勝。

這是安比德本季第11次拿到至少40分，他在第四節拿到8分；至於哈登的20次助攻則是創下生涯第2高紀錄，他在去年12月對快艇一戰曾傳出21次助攻。

除了雙星之外，季中交易來的麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）此役獲得20分8籃板，馬克西（Tyrese Maxey）貢獻24分；梅爾頓（De'Anthony Melton）得到15分，其中7分出現在第四節，豪斯（Danuel House Jr.）10分。

哈登生涯第2次單場助攻數破20次。（路透）
哈登生涯第2次單場助攻數破20次。（路透）

溜馬在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）獨拿40分16助攻的帶動下，加上7人得分雙位數的均衡火力，前三節與76人戰成平手；但第四節初，76人替補球員發威，一口氣拉開10分差，76人把握這股領先氣勢，一路掌控節奏，沒留給對手可乘之機。

除了哈利伯頓的強勢表現外，諾拉（Jordan Nwora）得到16分，希爾德（Buddy Hield）15分8籃板；替補的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、麥克康奈爾（T.J. McConnell）、史密斯（Jalen Smith）也都有兩位數得分。

哈利 快艇 費城

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