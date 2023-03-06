NBA／單日18人攻破30分 創聯盟有史以來最高紀錄

太陽雙槍各飆破35分。(美聯社)

根據《ESPN》數據統計，NBA 各大球星在5日10場比賽爭戰中可說是砲聲隆隆，共有18人至少轟進30分，寫下聯盟有史以來單日最多人突破30分的紀錄。

這裡面共有4人得分突破40分大關，分別是拉文（Zach LaVine）和喬治（Paul George）的42分，里拉德（Damian Lillard）獲得41分，泰托姆（Jayson Tatum）得到40分。

單場35分至39分之間的有：戴維斯（Anthony Davis）的39分、奎克利（Immanuel Quickley）和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）皆拿到38分；太陽雙槍杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）各得到37分、36分。

雷納德（Kawhi Leonard）和唐西奇（Luka Doncic）都是進帳34分；布里吉斯（Mikal Bridges）、比爾（Bradley Beal）各拿33分。

威廉 斯（Jalen Williams）32分，格林（Jalen Green）和藍道（Julius Randle）分別進帳31分，厄文 （Kyrie Irving）與貝恩（Desmond Bane）同為30分。