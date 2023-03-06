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柯瑞復出拿27分沒用 勇士遭湖人擊敗 客場「一條蟲」7勝24敗

體育新聞組／綜合報導
柯瑞復出首役，繳出27分、6助攻。（美聯社）
柯瑞復出首役，繳出27分、6助攻。（美聯社）

舊金山勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）在因腿傷缺席11場比賽後，5日宣告傷癒復出，在客場挑戰洛杉磯湖人隊。

柯瑞雖然攻下27分，但湖人隊「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）表現更加搶眼，完全宰制禁區，全場25投14中包括13罰10中豪取39分8籃板6助攻2阻攻，其中第四節獨拿12分，幫助球隊在最後時刻穩住局面，以113：105斬斷勇士5連勝氣勢。

儘管詹姆斯（LeBron James）因右腳肌腱傷勢將休息一段時間，加上羅素（D'Angelo Russell）還在養傷中，這讓湖人季後賽前景難免蒙上一層陰影，然而只要戴維斯能持續發揮攻守威力，並扛下勝負重任，湖人永遠都充滿希望。

這是戴維斯本季3次至少拿到39分，連續兩場比賽一共砍進77分。

「我只是意識到了我們目前的處境，大家都認為前一場對灰狼的比賽我們將勝利拱手讓出。我們看了比賽的影片，找到提升自我的方法。今晚的對手是衛冕冠軍，他們擁有多名頂尖射手，我們在防守端非常投入。」

戴維斯說：「在詹姆斯缺陣的情況下，我會去做任何球隊需要我做的事情，球隊也更加依賴我去處理球權並且為隊友創造機會。我們其他球員也都挺身而出，在攻守兩端做出貢獻，這是一場重大的勝利。」

除了戴維斯外，湖人陣中還有6人得分超過兩位數，里夫斯（Austin Reaves）拿到16分8助攻，布朗（Troy Brown Jr.）14分8籃板，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）10分13籃板4助攻，畢斯利（Malik Beasley）和施羅德各拿到12分、11分6助攻。

整場比賽大半時間都處於追分狀態的勇士，第四節中一度追到91：91平手，但湖人隨後一波7：0攻勢，拉開雙方比分差距；即便後續「浪花兄弟」連續轟進三分球試圖逆轉，但戴維斯連拿4分，從而穩定軍心。

「戴維斯現在已經沒有疼痛感了，同時他也處於一個很好的比賽節奏中。我認為他現在的狀態很棒。」湖人總教練漢姆（Darvin Ham）說。

先前因傷連續缺席11場比賽的柯瑞，此役復出拿下27分6助攻，湯普森（Klay Thompson）則有22分進帳，格林（Draymond Green）15分8籃板，迪文森佐（Donte DiVincenzo）11分7籃板6助攻。

不過在5連勝期間有出色發揮的庫明加（Jonathan Kuminga）、魯尼（Kevon Looney）和波爾（Jordan Poole），這場比賽沒有太多表現。魯尼只打了20分鐘，6分5籃板吞下4犯，庫明加10投2中，只得到5分6籃板。回到替補席的波爾也是11投3中，進帳10分4助攻3籃板。

相較於湖人的多點攻勢和防守表現，勇士顯然力有未逮，三分球命中數多出7顆，但團隊命中率僅39.6%。

勇士本季客場一條蟲的情況還是沒有找到解決之道，首節就陷入15分的落後局面，最終還是被動地吞下敗仗。本季勇士客場戰績僅7勝24敗。

湖人 勇士 柯瑞

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