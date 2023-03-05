NBA／安戴托昆波貢獻大三元 公鹿強取客場8連勝

安戴托昆波繳出大三元數據。(路透)

前一天遭76人逆轉無緣完成17連勝的公鹿，5日趕往華盛頓作客，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）奮力攻下23分13助攻10籃板，搭配全隊6人得分雙位數的火力，在第四節擋下巫師的追擊，以117：111拿下勝利。

這是安戴托昆波本季第4次大三元，生涯累積33次，追平西蒙斯（Ben Simmons）和庫西（Bob Cousy）的次數，並列史上第12。

哈勒戴（Jrue Holiday）拿下19分7助攻，洛培茲（Brook Lopez）15分6籃板3阻攻，艾倫（Grayson Allen）11分；替補出發的卡特（Jevon Carter）砍進6顆三分球，獨拿20分，老將英格斯（Joe Ingles）也投進4顆三分球，進帳14分。公鹿團隊一共轟進22顆三分球，足足比巫師多了14顆。

公鹿上半場一度領先17分，但比爾（Bradley Beal）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）聯手搶分，一路縮小雙方比分差距，打到第四節初甚至一度領先3分，但卡特和艾倫接連命中外線，讓公鹿重新掌控局面。

加上這場比賽，公鹿已經取得客場8連勝，追平聯盟本季最長的客場連勝表現；此外，公鹿在本季「背靠背」的第2場比賽取得8勝1敗。

比爾拿到33分9籃板，波爾辛吉斯獲得24分13籃板5助攻2阻攻。