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NBA／前籃網隊友將正面對決 厄文、杜蘭特反應大不同

聯合新聞網 / 即時報導
厄文與杜蘭特合體四年，卻未能如願拿下總冠軍。(美聯社)
厄文與杜蘭特合體四年，卻未能如願拿下總冠軍。(美聯社)

前籃網雙星厄文（Kyrie Irving）與杜蘭特（Kevin Durant）的交易案成為本季NBA重大事件之一，在分別前往獨行俠和太陽隊後，兩人將在5日迎來首次對陣，但和興奮的厄文相比，杜蘭特反應看來相當平淡。

厄文在面對76人隊比賽中，與唐西奇（Luka Doncic）合砍82分，繳出雙人組成型後的代表作。賽後，拿下40分的厄文談到將與杜蘭特對決，難掩興奮之情地說：「我很期待對上太陽以及杜蘭特，我認為我們彼此的競爭會很刺激。杜蘭特永遠是我兄弟，但當我們走上場，我希望有一場友善的競爭。」

不過，根據《ESPN》，杜蘭特對於這場對弈，顯得淡然許多，「僅僅是另一場比賽而已，我了解在娛樂方面，會有很多粉絲在日曆上將這天圈起來，但對於兩隊而言，就只是早已被安排好的例行賽程。」講到厄文，杜蘭特也保持相同態度，「我們以前就對決過了，最重要的是球隊本身，我相信他們也這麼想。」

甫傷癒歸來的杜蘭特目前為鳳凰城出賽兩場，上場時間逐漸增加，對此，他說道，「能拿到上場時間讓人高興，我認為能融入球隊的最佳方法就是比賽，我感覺很好，還在思考如何為球隊攻守兩端帶來幫助。」

獨行俠與太陽正如火如荼地為例行賽名次卡位，前者以33勝31負排名第六；後者則多贏兩場，位居第四。

厄文 NBA

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