NBA／仍想爭年度第6人 衛少：我在湖人取得很大成功

衛斯特布魯克在快艇的首勝尚未開張。(美聯社)

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本季以第六人角色從湖人 隊出發，雖然在改披同城快艇 隊戰袍後，他再次成為球隊先發控衛，但根據美媒報導，他仍對年度最佳第六人的獎項抱有期待。

上季，「衛少」在湖人過得並不順遂，各項數據皆為近年新低，也曾對關鍵時刻被放在板凳上表達不滿。不過，本季在新教練漢姆（Darvin Ham）上任後，他接受了板凳出發的角色，雖然並未反映至球隊成績，但期間繳出的數據仍讓他成為年度第六人大熱門。

儘管衛斯特布魯克在被快艇簽下後，重新扛起球隊先發控衛大任，看似與年度第六人已無瓜葛，但他在湖人的49次板凳出發，讓他仍保有競爭資格。而在日前快艇勇士 戰賽前，記者海恩斯（Chris Haynes）採訪中，衛斯特布魯克仍希望有機會獲得年度第六人，「我過去為了適應湖人體系，做了很多努力。我融入了球隊要我扮演的角色，並取得很大的成功。」也表示贏得年度第六人，對他來說就像是「蛋糕上放一塊櫻桃」。

不過，過往並沒有季中轉隊的球員獲得該獎的案例，且此獎項通常都會頒給幫助球隊打進季後賽的球員，而衛斯特布魯克本季效力湖人期間，球隊從未進過西區前10名。此外，他目前最大的競爭對手包含溜馬隊新人馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、以及現任隊友鮑威爾（Norman Powell）。

雖已成為球隊固定先發控衛，但衛少加盟後，快艇一勝未得，這或許會讓他有機會重回板凳，繼續為年度第六人拚搏。