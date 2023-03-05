NBA／莫蘭特亮槍遭禁賽 「過來人」幫緩頰：他才23歲

莫蘭特將因持槍事件被禁賽至少兩場。(美聯社)

NBA 灰熊隊23歲當家球星莫蘭特（Ja Morant）因在直播中持槍遭到聯盟調查，並且將禁賽至少兩場。在他面臨外界嚴厲譴責之際，曾有類似經驗的「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）反倒站出來為這名後輩緩頰。

莫蘭特並非首位因槍械問題而遭聯盟禁賽的球員。2009年，當時仍為巫師隊王牌的亞瑞納斯，因與隊友克里坦頓（Javaris Crittenton）發生爭執，而攜帶4把槍枝前往休息室，雖然最後並未擦槍走火，他仍被聯盟無限期禁賽，最終缺賽50場。持槍事件之後，不僅巫師因此走向重建之路，亞瑞納斯的生涯也急轉直下，淡出NBA。

根據「Clutch Points」推特 ，作為過來人，亞瑞納斯並沒有隨主流意見抨擊莫蘭特，而是選擇出言相挺，「當我們才23歲，卻賺了很多錢時，沒有人給我們指引，所以我們做了很愚蠢的鳥事，有些人會被抓，有些人不會。」

當被主持人詢問這種事情是否能被接受，亞瑞納斯不以為然地點頭，被追問如果自己是老闆，是否依然接受時，他轉身開始哼歌並說道，「我什麼都沒看見。」之後再補充：「所有老闆都會假裝沒看到。」最後給出建議，「會找個有類似經驗的人，帶他安全地走出來。」

亞瑞納斯惹上麻煩時已28歲且被傷病糾纏，而莫蘭特雖也遇上大問題，但他更加年輕及健康，仍有機會在事後重返賽場，繼續於聯盟發光。