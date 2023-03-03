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NBA／魔術狀元連奪3次月最佳新秀 歐尼爾之後首見

記者蔡佳霖／綜合外電報導
班切羅連3個月獲選東區最佳新秀。（美聯社）
班切羅連3個月獲選東區最佳新秀。（美聯社）

NBA官方公佈了2月份東西區最佳新秀，爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）在扶正之後展現出色的籃板和阻攻能力，單月平均10.6分11.4籃板3.2阻攻，風光獲選西區最佳新秀，他也是隊史第5位有此榮譽的球員。

至於東區最佳新秀毫無疑問再次由魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）所拿下。班切羅在2月出賽11場，平均得到16.6分7.5籃板3.3助攻，幫助魔術取得6勝5敗的成績。

班切羅已經連續3個月獲得最佳新秀，成為歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後魔術隊史第2位連續3次獲得單月最佳球員；大歐當年曾經連續4個月獲得東區最佳球員，以目前東區其他競爭者來看，班切羅有機會挑戰包辦東區單月最佳新秀的偉業。

挾著這股氣勢，班切羅在今天作客夏洛特的比賽中，26投13中豪取31分6籃板5助攻，本季第5次破30分，率領魔術以117比106擊退黃蜂。

另外在2月東西區最佳教練方面，率公鹿單月全勝的布丹霍澤（Mike Budenholzer）生涯第7次獲選單月最佳教練；至於本季首度執教國王就搶進西區4強的布朗（Mike Brown），則是獲得青睞，這是他生涯第6次獲獎。

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