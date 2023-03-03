NBA／「這些鳥事怎麼發生的？ 」杜蘭特回顧離開籃網過程

杜蘭特昨日完成在太陽的第一場比賽。(路透)

杜蘭特以23分、2助攻、6籃板成績完成在太陽隊首秀。不過，杜蘭特兩個月前還在為籃網隊效力，甚至帶隊爬上東區第二寶座，如今卻已轉戰西區，對於如此劇變，他也在日前分享心境，並寫表示「一點都不後悔」。

雖然籃網自賽季進行，排名逐漸攀升，另一名當家球星厄文 （Kyrie Irving）卻因續約無果而要求交易，隨即被送往達拉斯。對此，杜蘭特在自己的podcast表示，「我當時在想，誰還在這個球隊中，以及這些鳥事何時發生的。我們表現不好，厄文走了，感覺像是很多鳥事都不站在我們這邊。」

再談論到申請交易過程，杜蘭特難掩失望語氣，「我感覺我的表現已經向人們證明，自己真的對球隊傾其所有。我那時候在困惑，自己該怎麼做？我不知道誰會變成隊友，也對正在發生的事感到擔心，所以我和球團最終決定促成一些事情。」

杜蘭特在2019年成為自由球員，並拒絕重返勇士 隊，而選擇與厄文一同加入布魯克林 ，也曾於前年和球隊簽下延長合約。對於這段過程，他說：「我並不後悔，我對於人生中曾做過的任何事都不後悔，難道我不該簽下價值那麼高的續約嗎？」

加盟籃網後，杜蘭特曾兩度申請交易，第一次是在上個休賽季，但他最終收回了要求；第二次則為本次季中，這次他真的離開了，並前往鳳凰城，為自己的第三枚戒指打拼。