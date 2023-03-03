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NBA／波爾爆發引領恐怖第三節 勇士碾碎快艇4連勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾第三節豪取22分，率勇士逆轉戰局。(美聯社)
波爾第三節豪取22分，率勇士逆轉戰局。(美聯社)

原本被視為可能勢均力敵的勇士快艇排名之爭，沒想到比賽在下半場風雲變色，主場作戰的勇士大軍引領瘋狂第三節攻勢，雙方對戰瞬間呈現一面倒狀態，提前讓比賽進入垃圾時間。

快艇上半場在雷納德（Kawhi Leonard）獨拿15分帶領下，先發球員多點開花，半場取得56比45的領先優勢；然而勇士在中場休息過後彷彿換了一支球隊，波爾（Jordan Poole）單節砍進4顆三分球，一人獨拿22分，完全衝垮快艇防線，帶動全隊殺出42比16的猛烈進攻，一口氣取得15分超前。

面對氣勢完全點燃的衛冕軍，快艇毫無招架之力，第四節依然被連續痛擊，差距擴大到20分以上，無心戀戰的他們在比賽還剩7分半鐘就已經把主力換下場。勇士下半場摧枯拉朽的火力大放送，讓他們以115比100輕鬆痛宰對手，收下近期的4連勝，同時也賞給快艇4連敗。

勇士穩住西區第5名席次，僅落後前面的太陽1場勝差；至於快艇一路崩盤，雖然還在第7名，但只贏灰狼半場勝差。當鏡頭在第四節多次帶到快艇三巨頭時，其面無表情的無力感油然而生，球隊顯然也面臨如何找到勝利方程式的難題。

波爾20投9中包括5顆三分球、12罰11中，攻下34分4籃板3助攻2抄截；湯普森（Klay Thompson）補上19分11籃板4助攻2抄截，庫明加（Jonathan Kuminga）得到19分7籃板2抄截2阻攻。

格林（Draymond Green）繳出11分9籃板9助攻的全能數據，魯尼11分8籃板。迪文森佐（Donte DiVincenzo）雖10投2中只拿5分，還有著11籃板2抄截2阻攻的防守表現。

上半場團隊命中率僅33.3%的勇士，三分球更是23投3中，表現完全被快艇壓制，然而易籃再戰，雙方形勢逆轉。勇士在三、四節的投籃命中率從33.3%大幅提升到51.1%，遠壓過快艇的22.2%；三分球命中數11比3，助攻數更是17比6的差距。

快艇此戰以雷納德的21分7籃板2抄截2阻攻表現最佳，但整個下半場他僅得到6分；喬治（Paul George）更是手感低迷，15投3中得到11分5籃板5助攻，葛登（Eric Gordon）16分，普拉里（Mason Plumlee）12分20籃板。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）12投3中，只得到8分6助攻。

快艇陣容星光閃耀，如今卻一勝難求。(美聯社)
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快艇 勇士

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