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NBA／差16歲姐弟戀…皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子

聯合新聞網 / 即時報導
喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)
喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)

明星前鋒皮朋（Scottie Pippen）職業生涯輔佐喬丹（Michael Jordan）拿下多座冠軍，並被冠上「天下第二人」綽號。沒想到，他的火辣前妻拉莎（Larsa Pippen）卻與喬丹兒子馬克斯（Marcus Jordan）相戀，且根據前者近日所述，她已獲得喬丹家族認可。

雖然從去年9月起便出現在多張合影，但兩人在一月才正式公布戀情。對此，拉莎在《Tamron Hall Show》中表示，儘管雙方家人頗有淵源，但她和馬克斯是在四年前一場派對中才相遇，並建立友誼，「我們有很多共同朋友，所以其實算是處在同一個圈子中。」並且強調他們之間「有很多相似處」。

另外，當被問到是否已和喬丹以及其前妻華妮塔（Juanita Vanoy）接觸時，拉莎也承認：「我最近有和他們一起出遊，甚至一起度過了整個假日。」並補充：「我覺得我和馬克斯在一個很好的情況，我們在一起時感動彼此並感到開心，我認為這是最重要的事情。」

拉莎現年48歲，與32歲的馬克斯相差16歲，但前者明顯不擔心談「姐弟戀」，「我曾和很多比我年長不少的男生約會。」並拿前夫皮朋作為例子，「他比我大了十歲。」

事實上這並非拉莎首次躍上媒體版面，過去也曾傳出他與湖人隊後衛畢斯利（Malik Beasley）的誹聞，這位洛杉磯新援現在甚至與拉莎的兒子，小皮朋（Scotty Pippen Jr）成為隊友。

拉莎於節目上大方分享兩人戀情。(電視截圖)
拉莎於節目上大方分享兩人戀情。(電視截圖)

喬丹 洛杉磯 湖人

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