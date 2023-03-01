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NBA／如林書豪「曇花一現」？ 歐尼爾評灰狼愛德華惹議

聯合新聞網／即時報導
愛德華。(美聯社)
愛德華。(美聯社)

NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前在節目上點評灰狼狀元愛德華（Anthony Edwards）的表現時，將林書豪作為例子，期望他的表現不要只是曇花一現，此番言論又引起熱議。

歐尼爾。(Getty Images)
歐尼爾。(Getty Images)

歐尼爾在「TNT」節目中討論愛德華的表現，他認為目前愛德華還不是偉大的球員，但他確實很出色。他指出愛德華必須長期保持出色的表現，隨後表示，「我們都記得林書豪，但他後來怎麼了？」

此話一出又掀起論戰，多家美國媒體轉發這則消息，其中「ClutchPoints」指出，愛德華貴為2020年選秀狀元，拿林書豪與他相比不恰當，因為林書豪當初是面臨離開NBA的邊緣球員，打出驚奇表現才站穩NBA。

林書豪2011-12年賽季接連被勇士、火箭釋出，直到加盟尼克後才獲得機會，並打出驚奇表現掀起全球「林來瘋」熱潮。但他在加盟火箭後，成為籃球浪人，之後陸續效力、湖人、黃蜂、籃網、老鷹和暴龍，最後在2019年隨暴龍奪冠後就淡出NBA，轉戰中國CBA。2020-21年賽季他曾一度加盟發展聯盟球隊，試圖重返NBA，不過以失敗告終，本季則離開CBA，回到台灣加盟高雄17直播鋼鐵人。

林書豪。(本報資料照片)
林書豪。(本報資料照片)

相較之下，愛德華天賦驚人成功以狀元身分進入聯盟，備受各界期待。愛德華也持續成長，今年場均24.6分、5.9籃板、4.5助攻及1.7抄截都創生涯新高，並首度入選明星賽。

林書豪 NBA 勇士

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