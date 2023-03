NBA／如林書豪「曇花一現」？ 歐尼爾評灰狼愛德華惹議

NBA 傳奇中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)日前在節目上點評灰狼狀元愛德華(Anthony Edwards)的表現時,將林書豪 作為例子,期望他的表現不要只是曇花一現,此番言論又引起熱議。

歐尼爾。(Getty Images)

歐尼爾在「TNT」節目中討論愛德華的表現,他認為目前愛德華還不是偉大的球員,但他確實很出色。他指出愛德華必須長期保持出色的表現,隨後表示,「我們都記得林書豪,但他後來怎麼了?」

"I think he's a fabulous players but you have to be great for a long period of time. We all remember Jeremy Lin, what happened to him?"



Shaquille O'Neal on Anthony Edwards 🤨pic.twitter.com/7o46Gb2jnO