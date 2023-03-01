NBA／公鹿老闆售股25% 球隊市值35億史上第2高

根據消息，密爾瓦基公鹿隊老闆賴斯瑞（Marc Lasry）決定以35億美元的估價將25%球隊股份賣給NFL 克里夫蘭布朗隊老闆海斯倫（Jimmy Haslam）和他的妻子（Dee Haslam）。

35億美元的球隊估價是NBA 史上第2高的金額，僅次於伊許比亞（Mat Ishbia）以40億美元買下鳳凰城太陽隊。依照公鹿達35億美元的估值，海斯倫將會支付8.75億美元。

賴斯瑞是在2014年和艾登斯（Wes Edens）一起用5.5億美元收購公鹿，然而這個小市場球隊近幾來在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的帶領下，一路成長飛躍成為聯盟頂尖勁旅，並且在2021年奪下隊史第二座總冠軍，球隊市值也大幅飆升。

賴斯瑞等於在不到10年的時候透過買賣球隊賺取了數億美元。據了解，賴斯瑞目前淨資產將達到18億美元，消息指出，他將會持續尋找職業運動領域的商業機會，包括可能購買另外一支職業球隊。

「ESPN」知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則報導，海斯倫將會和共同持有者艾登斯一起掌管公鹿。

為了這筆球隊轉售案，雙方已經歷經數個月的協商談判。目前交易案尚未完成，仍在等待聯盟的批准。