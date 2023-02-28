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籃球／聲援弟弟罕見動怒 林書豪：他被批評我很生氣

記者曾思儒／新北綜合報導
林書豪（左）和林書緯上演兄弟對決。（記者余承翰／攝影）
林書豪（左）和林書緯上演兄弟對決。（記者余承翰／攝影）

「哈佛小子」林書豪2月28日在台灣和弟弟林書緯上演首度的職業對決，兩人賽前、賽後都相擁致意，林書豪賽後在球場拿起麥克風談弟弟兩度情緒湧上無法言語，賽後記者會更是罕見有明顯情緒，為弟弟全力聲援。

「感謝主，因為這48小時我一直想以前的回憶，一直想，一直在想，不停在想。」林書豪賽後記者會再度提到，第一次和林書緯同場，情緒很多，「可能今天也控制不了吧。」

賽後場中訪問，林書豪曾提到林書緯成長過程一路被小看，賽後記者會他再用大篇幅為弟弟發聲。

「當他變成職業球員，他自己懶得替自己講話，如果要問我心裡有什麼想法，我會很生氣。」林書豪提到，林書緯第一年被批評太矮、太瘦，但第一年就成為明星球員，傳出聯盟最多助攻，第二年也是如此，卻一直被球迷和記者小看，讓他十分生氣。

林書豪提到，林書緯助隊奪冠，且連三年正負值都最高，最被看輕，「不懂籃球的不會看這些東西每件事他都是花那麼多時間、看影片學習，才能成為現在那麼好的球員，我看到有人批評他，我真的接受不了，我會很生氣。」

林書豪說，弟弟都不會為自己辯白，「我覺得他被低估了，很多人視為理所當然。」對於哥哥的強力聲援，林書緯只笑笑回應：「我完全同意。」

兄弟倆相差4歲，林書豪又有NBA經歷，林書緯常成為林書豪的附屬品，林書豪今天也強調，弟弟不管做什麼，常在自己陰影下，「在我們家庭裡，他不是書豪弟弟，他是書緯。如果他都是我弟弟，他就沒自己身分。」

林書豪還沒來台時，林書緯出席賽後記者會會被問到哥哥問題，林書豪也帶上些情緒說：「你們不應該問他這樣的問題，他來這，被問我的問題。我們都沒看到林書緯帶來的幫助，他是那麼優秀的球員。」

林書豪 NBA

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