NBA／詹姆斯傷到右腳「砰」一聲 恐缺戰數周甚至數月

38歲的詹姆斯(LeBron James)在對獨行俠一戰不慎傷到右腳,雖然拚完整場比賽,但賽後離開球場時,走路只能一拐一拐地前進,看得出傷勢存在不小影響。

而在經過檢查之後,傳出詹姆斯可能會缺席一段時間,美國媒體甚至是用無限期休兵來形容,暫無回歸時間表。而湖人 方面也將做好沒有詹姆斯的比賽因應準備。

詹姆斯今天在個人Instagram限時動態中上傳自己腳受傷的影片,並寫到「感覺真糟!」。據詹姆斯自己的描述,他在受傷時聽到「砰!」的一聲。

醫學 專家傑佛瑞斯(Evan Jeffries)則是針對詹姆斯的受傷情況提出自己的分析。他認為最糟糕狀況就是跗蹠關節 受傷,稍好情況為中足扭傷,而比較好的狀況是足底筋膜損傷。傑佛瑞斯認為以詹姆斯形容的樣子,有可能是中足扭傷或是足底筋膜損傷。

若以中足扭傷或是足底筋膜損傷來推斷,詹姆斯最快也要3周內才能回歸,扭傷情況更嚴重的話,時間就要拉到至少1個月以上。湖人官方先前也發表消息指出,詹姆斯這次受傷需要多方共同診斷以確定嚴重程度。

