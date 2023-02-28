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NBA／里拉德殺瘋了 轟13外線飆71分

記者曾思儒／綜合報導
拓荒者隊里拉德（左）飆得71分。（美聯社）
拓荒者隊里拉德（左）飆得71分。（美聯社）

拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）26日火力全開，上半場轟進8記三分球在內的41分，下半場再持續累積分數，最終飆進13記三分球在內的71分，助隊以131：114擊落火箭隊，同時也寫下多項紀錄。

這是里拉德生涯第15次單場至少50分，場次名列史上第6，且是聯盟「70分俱樂部」第8位成員。追平騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）本季最高得分的里拉德表示，很享受這些時刻，且球隊在季後賽前必須盡可能累積勝場，「我想進入攻擊模式，我也成功了，我必須再保持積極度。」

32歲的里拉德只上場39分鐘就轟下71分，成為史上第一位不到40分鐘就轟下至少70分的球員，且是聯盟單場70分的最年長締造者。他全場38投22中，三分球22投13中，和勇士射手湯普森（Klay Thompson）保持的單場14球只差一顆。

這是里拉德生涯第5次至少攻下60分，過去他曾兩次突破61分，2次拿到60分，這讓他超越喬丹（Michael Jordan）和哈登（James Harden），在歷史上高居第3，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的32場和布萊恩（Kobe Bryant）的6場。

拓荒者教頭畢拉普斯（Chauncey Billups）讚說，里拉德繳出史詩級的表現，宛如是藝術般，非常不可思議，且里拉德下半場也打得十分合理，「他沒有勉強開火，沒有打得刻意。」

里拉德賽後笑說：「我想任何籃球員都會享受這些時刻，手感正熱、進入攻擊模式，感覺絕佳。」

他更在個人IG上傳自己拿著一張寫著「71」的紙的照片，並寫著：「一位智者曾告訴我：「努力工作總會得到回報」。我一直都在努力工作，很高興我所愛的人們，在這段旅程中一直都與我同在。」

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