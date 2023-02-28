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NBA／尼克攻守輾壓綠衫軍勇奪6連勝 助公鹿登東區龍頭

記者蔡佳霖／即時報導
藍道(中)率尼克打出連勝氣勢。（美聯社）
藍道(中)率尼克打出連勝氣勢。（美聯社）

藍道（Julius Randle）和奎克利（Immanuel Quickley）各拿下23分，搭配全隊6人得分雙位數的表現，再加上優異的防守壓制，近況出色的尼克在主場以109比94痛擊來訪的塞爾蒂克。

尼克奪下6連勝後，也是最近10場比賽中的第8勝，排名躍居東區第5，同時也斬斷綠衫軍的3連勝，更讓他們跌落東區龍頭寶座，勝率反被14連勝的公鹿超越。

在布朗（Jaylen Brown）缺席的情況下，前一場演出致勝一擊的泰托姆（Jayson Tatum）此戰遭受到嚴密封鎖，全場18投僅6中，其中三分球9投1中，只得到14分，甚至還因不滿判決與裁判理論，生涯首次遭驅逐出場。全隊命中率則為44%，三分球42投9中，前22次外線出手錯失20球。進攻難以開展又擋不住對手多點開花，導致塞爾蒂克上半場一度落後20分之多。

尼克掌握領先優勢後，接下來大部分時間都維持兩位數差距，沒有讓對手有可趁之機。拿下6連勝之後，尼克戰績來到36勝27敗，只差1場就能追平上季的勝場數，有機會朝更前面的種子排名邁進。

布朗森（Jalen Brunson）雖然12投僅4中，但靠著12罰9中還拿到17分4籃板3助攻，羅賓森（Mitchell Robinson）10分13籃板2抄截2阻攻，巴瑞特（RJ Barrett）10分7籃板。季中交易來的哈特（Josh Hart）則有12分5籃板5助攻2抄截的表現。

值得一提的是，在哈特加盟開始上場之後，球隊還沒有輸過比賽，強悍的表現也進一步提升尼克陣容攻守深度。

塞爾蒂克陣中以替補的波格登（Malcolm Brogdon）22分為最高，史馬特（Marcus Smart）19分4籃板2助攻，懷特（Derrick White）13分6籃板4助攻，霍福特（Al Horford）13分。

泰托姆(中)遭尼克嚴密封鎖表現低迷。（美聯社）
泰托姆(中)遭尼克嚴密封鎖表現低迷。（美聯社）

巴瑞特

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