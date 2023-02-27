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NBA／詹姆斯右腳傷恐長期缺陣 湖人季後賽之路再現危機

記者蔡佳霖／即時報導
詹姆斯受傷倒地。(路透)
詹姆斯受傷倒地。(路透)

湖人在26日面對獨行俠演出超級大逆轉，而比賽中不慎傷到右腳的詹姆斯（LeBron James），儘管還是打完整場比賽，但在經過後續檢查後情況顯然不是那樣樂觀。

根據The Athletic知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，詹姆斯已經確定不會出席28日對灰熊的比賽，同時很可能會缺席一段時間，甚至沒有確切的回歸時間。

消息人士亦透露，如今詹姆斯將會求取各方意見，湖人也將為他可能的休兵做好因應的準備。

從當時受傷的影片來看，詹姆斯是在沒有身體接觸情況下倒地。而在比賽結束後，詹姆斯也是一拐一拐地走出球場。

湖人在季中交易大限之前進行大規模的陣容補強，近期5場比賽贏得4勝，目前更是一波3連勝，顯現絕佳狀態。原本誓言要在明星賽後23場例行賽全力一搏的詹姆斯，如今可能要長時間缺陣，這也讓湖人好不容易點燃的季後賽火苗又將面臨嚴酷的考驗。

湖人 季後賽

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