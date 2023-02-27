NBA／狂轟71分後被抽血藥檢 里拉德：我怕打針啊

里拉德（左）自曝飆71分之後被聯盟抽血藥檢。（美聯社）

里拉德（Damian Lillard）在對火箭一戰38投22中包括砍進13顆三分球和14罰全中，狂飆71分6籃板6助攻，成為史上第8位「70分俱樂部」成員。賽後他手臂上貼著OK繃，如同先前的米契爾（Donovan Mitchell）一樣，他接受了抽血藥檢。

里拉德透露這是他第一次在比賽之後接受藥檢。「老實說，我當時想的是，『你們認真的嗎？』昨晚他們已經做了尿檢，今天比賽過後又做了抽血檢查。更糟糕的是，我害怕打針啊！」

不過回到球場上的表現，里拉德的強勢演出讓球隊重新要回西區第11名的席次，稍早之前湖人 才憑藉3連勝搶佔這個排名。

「後面我們還有22或23場比賽，我們需要盡可能多地贏一些球。顯然我們有點人手不足，但我知道這需要團隊的努力。我必須盡可能保持侵略性，確保球隊拿到勝利，這就是我今天所做的一切，我會繼續保持攻擊慾望。」里拉德說。進入2023年之後，里拉德已經攻下880分，居所有球員之冠。

一場比賽直接刷新個人和隊史最高得分紀錄，里拉德的表現讓總教練畢拉普斯也看得目瞪口呆。

「這真的太瘋狂了！我從未見過像這樣的事情。說真的，像今天這種情況，對手真的沒什麼可以做的事情。我可不想去對方那邊，能和里拉德在同一支球隊，這真的很棒。」