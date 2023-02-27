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NBA／里拉德狂轟71分史上第8人 連創多項恐怖紀錄

記者蔡佳霖／綜合26日電
里拉德轟71分狂寫紀錄。(美聯社)
里拉德轟71分狂寫紀錄。(美聯社)

近況火熱的里拉德（Damian Lillard），26日對火箭比賽中迎來不可思議的瘋狂得分爆發秀。

里拉德全場出賽39分鐘，38投22中包括砍進13顆三分球和14罰全中，狂飆71分6籃板6助攻，成為米契爾（Donovan Mitchell）之後本季第2位單場轟進71分的球員。在里拉德驚天地泣鬼神的飆分秀之下，拓荒者最終以131比114擊落火箭。

根據統計，里拉德成為史上第8位「70分俱樂部」成員。排在前面的7人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩（Kobe Bryant）、湯普森（David Thompson）、貝勒（Elgin Baylor）、羅賓森（David Robinson）、布克（Devin Booker）、米契爾。其中張伯倫就包辦了100分、78分、2次73分、72分、70分場次，總共6次之多。

此外，里拉德的71分之夜也寫下多項紀錄。

生涯累積3場至少砍進11顆三分球的里拉德，此戰以13顆三分球創個人新高，同時在聯盟歷史上僅次於湯普森（Klay Thompson）的單場14顆，和柯瑞（Stephen Curry）、拉文（Zach LaVine）並列。

另一方面，里拉德在上半場就以19投13中驚人效率得到41分，追平單節得分統計之後史上半場第2高得分紀錄，只低於2003年布萊恩（Kobe Bryant）對巫師所創下的上半場42分紀錄。厄文（Kyrie Irving）在2022年3月15日對魔術也曾半場拿到41分。

根據統計，這是里拉德生涯第15次單場至少拿到50分，超越詹姆斯（LeBron James）和貝瑞（Rick Barry），在歷史上排名第6，僅次於張伯倫的118場、喬丹（Michael Jordan）的31場、布萊恩的25場、哈登（James Harden）的23場、貝勒的17場。

里拉德更成為史上第一位單場至少70分5籃板5助攻且命中10顆三分球的球員。

喬丹 柯瑞 厄文

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