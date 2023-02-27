我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

飆致勝三分彈 泰托姆：這動作沒什麼，我練過1000次

體育新聞組／綜合報導
談到致勝一擊，泰托姆說，這是他練過1000次的動作。（Getty Images）
談到致勝一擊，泰托姆說，這是他練過1000次的動作。（Getty Images）

NBA龍頭塞爾蒂克隊25日和76人隊的對決張力十足，76人在主場一度有機會將戰局逼到延長賽，但「綠衫軍」靠泰托姆（Jayson Tatum）最後1.3秒飆進致勝三分球，硬是以110：107帶走勝利。

談到致勝一擊，泰托姆充滿自信，「我感覺他過來，抓緊時間移動一步，這是我之前練過1000次的動作。」

「我不驚訝，一點也不驚訝。」泰托姆表示，當比賽時間結束時，告訴隊友威廉斯（Grant Williams）早有預感，「我知道這會是辛苦的一晚，但是很完美的故事，對嗎？最後5秒比賽仍平手，整場比賽命中率不是太好的人，在大家最需要他時挺身而出。」

泰托姆前三節12投僅4中，但決勝節5投3中，尤其最後關鍵一擊，助隊本季對76人3戰全勝。

在比賽剩下1.3秒之際，泰托姆和史馬特（Marcus Smart）上演絕妙配合，前者用一次俐落的換手運球，隨即起身出手跳投，投進重要的致命三分球。

「顯然我打得不是太好，或是命中率不佳，但我總是帶著自信投籃。」泰托姆分享說，自己總相信下一球會入框，「正確時機就出手，如果我連5球沒進，下一球有大空檔就該投。」

根據《ESPN》數據統計，這已經是泰托姆近5年來第9次在比賽第四節或延長賽最後5秒鐘，命中追平或超前的關鍵球，在同時期之中高居所有球員之冠。

「那個戰術我們已經執行過好多次，」霍福特（Al Horford）說，「史馬特給了泰托姆一記漂亮的傳球，而泰托姆則是展現侵略性，命中了一記氣勢十足的關鍵進球。」

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也附和霍福特的的說法，稱讚泰托姆和史馬特的戰術執行非常棒，成功創造贏球機會。

對於這一記致勝三分球，馬祖拉更表示：「這個戰術是我從史蒂文斯（Brad Stevens）身上偷學過來的。」

威廉

上一則

378周 約克維奇登在位最久世界第一：超現實的

下一則

NBA／落後27分 詹姆斯、戴維斯強勢反彈 湖人逆襲獨行俠

延伸閱讀

176：175 國王快艇總得分史上第二 2隊命中44顆三分球追平紀錄

176：175 國王快艇總得分史上第二 2隊命中44顆三分球追平紀錄
單季2度12記三分球 湯普森NBA第一人

單季2度12記三分球 湯普森NBA第一人
NBA／泰托姆致勝三分球氣走76人 安比德砍41分留遺憾

NBA／泰托姆致勝三分球氣走76人 安比德砍41分留遺憾
NBA／綠衫軍雙槍9次同場各30分 追歐布連線紀錄

NBA／綠衫軍雙槍9次同場各30分 追歐布連線紀錄

熱門新聞

劉思慕對於攝影師將他與另一名亞裔男孩放在一起說他們長得相似，感到這是對亞裔的不尊重。(擷自推特)

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

2023-02-19 11:57
台灣之光王建民無端捲入醫美名醫的婚外情案，遭求償千萬元。(本報資料照片)

旅美前投手王建民 無辜捲桃花劫 法官判免賠

2023-02-21 21:05
厄文(左)與唐西奇。(路透)

NBA／厄文壓哨上籃太神奇 唐西奇：讓我看得笑開懷

2023-02-24 07:47
湖人隊畢斯利(中)進攻。(路透)

NBA／雙巨頭打不到30分鐘照贏球 戴維斯：新陣容很不錯

2023-02-24 06:07
智利有「冰上美人魚」之稱的女泳將耶南德茲（右），成為在接近冰點的南冰洋泳渡2.5公里的史上第一人。（Getty Images）

史上第一人 「冰上美人魚」智利泳將橫渡南冰洋2.5公里

2023-02-21 13:50
林書豪回憶當年與布萊恩的小故事。(歐新社)

NBA／憶布萊恩突約凌晨練球嚇一跳 林書豪這問題至今無解

2023-02-22 18:37

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知