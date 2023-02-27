飆致勝三分彈 泰托姆：這動作沒什麼，我練過1000次

談到致勝一擊，泰托姆說，這是他練過1000次的動作。（Getty Images）

NBA龍頭塞爾蒂克隊25日和76人隊的對決張力十足，76人在主場一度有機會將戰局逼到延長賽，但「綠衫軍」靠泰托姆（Jayson Tatum）最後1.3秒飆進致勝三分球，硬是以110：107帶走勝利。

談到致勝一擊，泰托姆充滿自信，「我感覺他過來，抓緊時間移動一步，這是我之前練過1000次的動作。」

「我不驚訝，一點也不驚訝。」泰托姆表示，當比賽時間結束時，告訴隊友威廉 斯（Grant Williams）早有預感，「我知道這會是辛苦的一晚，但是很完美的故事，對嗎？最後5秒比賽仍平手，整場比賽命中率不是太好的人，在大家最需要他時挺身而出。」

泰托姆前三節12投僅4中，但決勝節5投3中，尤其最後關鍵一擊，助隊本季對76人3戰全勝。

在比賽剩下1.3秒之際，泰托姆和史馬特（Marcus Smart）上演絕妙配合，前者用一次俐落的換手運球，隨即起身出手跳投，投進重要的致命三分球。

「顯然我打得不是太好，或是命中率不佳，但我總是帶著自信投籃。」泰托姆分享說，自己總相信下一球會入框，「正確時機就出手，如果我連5球沒進，下一球有大空檔就該投。」

根據《ESPN》數據統計，這已經是泰托姆近5年來第9次在比賽第四節或延長賽最後5秒鐘，命中追平或超前的關鍵球，在同時期之中高居所有球員之冠。

「那個戰術我們已經執行過好多次，」霍福特（Al Horford）說，「史馬特給了泰托姆一記漂亮的傳球，而泰托姆則是展現侵略性，命中了一記氣勢十足的關鍵進球。」

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也附和霍福特的的說法，稱讚泰托姆和史馬特的戰術執行非常棒，成功創造贏球機會。

對於這一記致勝三分球，馬祖拉更表示：「這個戰術是我從史蒂文斯（Brad Stevens）身上偷學過來的。」