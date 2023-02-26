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176：175 國王快艇總得分史上第二 2隊命中44顆三分球追平紀錄

體育新聞組／ 綜合報導
雷納德生涯首度拿至少40分卻輸球。（Getty Images）
雷納德生涯首度拿至少40分卻輸球。（Getty Images）

國王隊24日經歷二度延長，以176：175逆轉擊敗快艇，這是NBA歷史單場得分總合第二高的比賽，第一是1983年活塞在三度延長以186：184擊敗金塊的比賽。

兩隊各自打破隊史得分紀錄，目前單場得分歷史前4名依序為活塞186分、金塊184分、國王176分、快艇175分。快艇本場射進26顆三分球破隊史紀錄，加上國王的18顆，追平NBA歷史最多三分球命中的比賽。

蒙克（Malik Monk）攻下生涯新高45分、福克斯（De'Aaron Fox）攻下42分，國王隊史首次兩名球員同場得分破40。蒙克成為過去10季以來第二位替補出戰，至少拿到45分、5助攻，射進5記三分球的球員，也是本季單場得分最高的替補球員。

快艇全場投籃命中率60.2%，以57.8三分球命中率射進破隊史紀錄的26記三分球。雷納德（Kawhi Leonard）全場得到44分，這是他生涯首度得超過40分還輸球。

此役也是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在快艇的首秀，馬上就上演一場史詩級飆分大戰，快艇轟進175分都能輸球，賽後雷納德直言這場比賽很荒謬，也稱讚衛斯特布魯克的表現。

雷納德賽後表示，「太荒謬了，我不認為我們能一直以60%命中率得到170分。」他也大讚衛斯特布魯克的表現，「他打得很好，加快了比賽的步伐，防守也不錯。當他來這時，我就告訴他在這裡做自己，打得開心，我會相信他，讓他知道我們有多愛他。」

衛斯特布魯克全場貢獻17分14助攻，成為繼2005年卡塞爾（Sam Cassell）後，第一位首場代表快艇出賽就送出至少10助攻的球員，他的好表現也獲得球迷起立鼓掌歡迎，對此他表示，「這是一種恩賜，整座球場都充滿興奮的情緒，不只對我，對整支球隊都很棒。」

快艇球星喬治（Paul George）也談到球迷給衛斯特布魯克掌聲，「很高興看見這個畫面，這是球迷該做的，因為他是名人堂、歷史75大球星、史上最偉大的球員之一。」

快艇 國王隊 NBA

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