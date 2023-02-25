NBA／泰托姆致勝三分球氣走76人 安比德砍41分留遺憾

綠衫軍靠著泰托姆剩下1.3秒轟進致勝三分球，以110：107險勝76人。（Getty Images）

聯盟龍頭塞爾蒂克前往費城 踢館，東區雙強相爭也激盪巨大火花，兩隊雖然都一度領先對方雙位數，但仍一路廝殺到最後時刻，綠衫軍才靠著泰托姆（Jayson Tatum）剩下1.3秒轟進致勝三分球，以110：107險勝76人。

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塞爾蒂克收下3連勝，且最近11場比賽贏得9勝，在東區分別領先公鹿和76人1場、4場勝差。

全場狂飆41分12籃板5助攻的安比德（Joel Embiid），在最後時刻隨手一投命中超 過半場的超大號三分球，讓主場球迷一度興奮，然而在比賽時間明顯已經結束之下，安比德也沒得到裁判重新觀看影片確認，自己就心知肚明走回休息室。

泰托姆此戰出手次數和罰球次數並不多，但最後一擊的成功執行還是讓他成為獲勝功臣。泰托姆得到18分13籃板6助攻；布朗（Jaylen Brown）拿下26分4籃板3助攻3抄截。

替補的懷特（Derrick White）貢獻18分，威廉 斯（Robert Williams III）14分8籃板，霍福特（Al Horford）15分。