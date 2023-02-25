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NBA／綠衫軍雙槍9次同場各30分 追歐布連線紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
泰托姆（右）攻下31分12籃板。（路透）
泰托姆（右）攻下31分12籃板。（路透）

在綠衫軍延長賽艱辛擊退溜馬的比賽中，雙槍泰托姆（Jayson Tatum）攻下31分12籃板7助攻，布朗（Jaylen Brown）也補上30分11籃板3助攻。

根據統計，這是泰托姆和布朗本季第9次至少各拿下30分，在最近30年來僅次於「歐布連線」。「歐布連線」曾在2000-01年賽季完成10次，2002-03年賽季則有12次。此外，綠衫軍雙槍生涯已經累積21次同場各破30分的比賽，期間塞爾蒂克戰績達到20勝1敗。

泰托姆本季已經累積33次至少拿到30分，和皮爾斯（Paul Pierce）並列史上單季破30分次數第4多，「大鳥」柏德（Larry Bird）曾在1987-88年賽季39次破30分，至今仍高懸隊史第一。

賽後泰托姆也談到自己25投9中的低迷手感。「我如果不是把手感留在猶他，就是仍沉醉在假期中，沒有回神。」

至於布朗則透露球隊正在為季後賽做準備。「現在我們正在為季後賽做準備，這很重要。我們需要盡可能保持健康，並享受比賽。」

對於臉上所戴的防護面具，布朗坦言已經習慣了。「這個面具我必須要戴4到6周的時間，我現在已經戴了1星期。戴著面具雖然可以得到保護，還是會阻擋周圍的視線，我還得習慣一陣子才行。」

布朗（右）持續戴面具作戰。（Getty Images）
布朗（右）持續戴面具作戰。（Getty Images）

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