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NBA／雙巨頭打不到30分鐘照贏球 戴維斯：新陣容很不錯

記者劉肇育／即時報導
湖人隊畢斯利(中)進攻。(路透)
湖人隊畢斯利(中)進攻。(路透)

在喊出了直接奪下季後賽席次的目標後，湖人23日在主場迎戰衛冕軍勇士，就靠著全隊8人得分上雙，其中新援畢斯利（Malik Beasley）攻下全隊最高25分領軍下，以13分差距擊敗勇士，為下半季開出紅盤，而根據統計，湖人在23日年交易截止日前，已有長達1個月不曾贏過對手雙位數分差，但截止日後已經兩度贏對手10分以上。

湖人在23日年交易大限前將明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）打包送往爵士後，換來幾名中新生代好手，跨出了年輕化的一步，而球隊一哥詹姆斯（LeBron James）也在與新隊友首次搭配後給出了很高的評價，並強調希望靠著新的陣容衝擊季後賽。

而下半季的首場比賽湖人也打出亮眼表現，在雙星詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）上場都不到30分鐘，分別僅拿下13分、8助攻與12分、12籃板，新主控羅素（D'Angelo Russell）更在僅打9分鐘就因為腳踝不適退場的情況下，由衛斯特布魯克交易案中加盟的畢斯利領軍猛攻，他全場投進7顆三分球拿下25分，搭配上板凳席上5人得分上雙，擊敗衛冕軍勇士。

對於在雙巨頭表現平平的情況下挺身而出，畢斯利賽後說：「23日晚詹姆斯和戴維斯沒有照著他們想要的表現，但我們戰力深度很足夠，這就是我們想對外聲明的，因為在任何夜晚都有任何球員可以挺身而出。」

而團隊火力全開也讓38歲的詹姆斯得到了更充分的休息時間，他在23日僅出賽26分鐘，加上前一場也只打了29分鐘，而在此之前他已連續44場出賽都至少打超過30分鐘，本季平均上場時間達到36.3分鐘，高居聯盟第8名。

對於球隊在交易大限後呈現出全新面貌，戴維斯說：「我認為我們還在迅速磨合新陣容，但就過去兩場比賽來看，我認為我們的新陣容看起來很不錯。」

湖人 勇士 季後賽

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