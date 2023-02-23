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NBA選秀狀元熱門 溫班亞瑪抓17籃板 平戈貝爾法國隊史

記者劉肇育／即時報導
法國19歲長人溫班亞瑪。（Getty Images）
法國19歲長人溫班亞瑪。（Getty Images）

被喻為今年NBA選秀狀元最大熱門的法國19歲長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天在世界盃歐洲區預賽法國隊出戰捷克隊的比賽中，僅出賽不到30分鐘就繳出22分、17籃板、6阻攻的數據，幫助法國以72：59逆轉勝出，而他的單場17籃板也追平灰狼隊球星戈貝爾（Rudy Gobert）在去年所創下的隊史紀錄。

世界盃歐洲區資格賽K組賽事，法國今天凌晨在遭遇捷克的賽事中，在上半場出現開賽慢熱的狀況，讓捷克一度取得最多19分的領先優勢，不過身為今年法國陣中最受關注的年輕球員，溫班亞瑪也在接下來展現宰制球場的能力，不僅遠投近切無往不利，還單場送出6次阻攻阻斷了捷克的攻勢，幫助法國最終反以13分差距收下資格賽第9勝。

溫班亞瑪本場比賽出賽29分鐘拿下22分、17籃板、6阻攻，其中包括投進了4記三分球，而單場17籃板更是追平戈貝爾在去年歐錦賽時所創下的法國隊單場籃板紀錄。

在代表法國成人隊出賽的3場賽事中，溫班亞瑪則是繳出平均20.3分、10籃板、2.7阻攻、2.3抄截的全能數據，而溫班亞瑪的好表現也讓今天攻下捷克全隊最高23分的基茲林（Tomas Kyzlink）說：「他展現了驚人的天賦，以及為什麼他會被認為是這世界上最好的球員之一。」

世界盃 NBA

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