NBA／雙方爆發多次口角衝突 哈登領軍76人逆轉灰熊

哈登(左)出色表現率76人逆轉。(路透)

東西區強隊76人與灰熊正面交鋒，雙方在比賽中多次出現口角衝突。灰熊首節就取得15分領先，但76人在後頭持續追趕，成功在末節完成逆轉，以110：105收下勝利，將連勝紀錄推進至5場。

首節哈登（James Harden）和布魯克斯（Dillon Brooks）就爆發言語衝突，兩邊首節共16次犯規、打了32分鐘才結束。灰熊靠著貝恩（Desmond Bane）個人獨得19分的表現下，取得37：22領先。

次節灰熊進攻狀態下滑，不過76人也表現不佳，其中當家中鋒安比德（Joel Embiid）上半場14投僅2中，還被灰熊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）賞了一記麻辣鍋，半場打完灰熊以59：47領先。

第三節安比德率先連得4分幫助76人縮小分差，後續灰熊進攻持續低迷，76人三節打完只剩6分落後。末節哈登表現出色，加上安比德在比賽剩3分鐘時命中跳投，雙方終於戰成平手。比賽後段形成拉鋸戰，哈里斯（Tobias Harris）在剩39秒時，命中超 前比分的三分球，隨後安比德快攻爆扣，取得3分領先，留給灰熊23.3秒。

灰熊最後一波攻勢搶了2顆進攻籃板，但3次三分球出手都未命中。比賽最後又出現插曲，傑克森犯規讓哈里斯站上罰球線，安比德和灰熊球員布魯克斯發生口角，雙方都被吹技術犯規。兩邊犯規抵銷後，哈里斯站上罰球線，2罰全中，76人終場就以110：105收下勝利。

哈登全場31分7助攻7籃板，安比德雖然手感低迷，但仍繳出27分、19籃板、6助攻及6阻攻的全能數據，哈里斯也挹注20分。灰熊的部分，貝恩25分8籃板、傑克森18分9籃板4阻攻，莫蘭特（Ja Morant）全場低迷，16投僅3中，拿下15分。