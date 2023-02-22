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NBA／詹姆斯兒子選秀預測升至第10 球探：防守很恐怖

聯合新聞網 / 即時報導
詹姆斯兒子布朗尼(左)。 (Getty Images)
詹姆斯兒子布朗尼(左)。 (Getty Images)

距離2024年NBA選秀會還有16個月，但由於詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James）有望參加該屆選秀，因此已提前引起關注，《ESPN》選秀專家吉馮尼（Jonathan Givony）更指出，布朗尼有望第10順位被魔術隊選中。

吉馮尼撰文預測2024年選秀，布朗尼將在第10順位被魔術選中。吉馮尼寫道，「很多人會感到驚訝，因為布朗尼先前的排名是28~43順位。不過本季他成為最佳防守者，且投射和組織能力都大幅進步。過去12~18個月裡，其他同齡球員都很普通，但他卻有所成長，身材更加結實，因為他出色的身材和比賽理解，讓他成為恐怖的防守球員。」

吉馮尼也談到布朗尼目前的缺點，「他的控球和跳投能力都還有很大的進步空間，但他已經吸引NBA高層的注意，而且有可能繼續成長。」

先前詹姆斯曾說過想和布朗尼一起在NBA打球，因此布朗尼的選秀順位變得難以預測。值得一提的是，詹姆斯2020年在奧蘭多泡泡園區奪冠後，曾表明如果去魔術，不如直接退休。而這次《ESPN》正好預測由魔術選到布朗尼。

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