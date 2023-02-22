NBA／從放棄籃球到促成KD加盟 太陽老闆：盡力贏得一切

伊許比亞(左)是達成杜蘭特交易案的幕後推手，讓各界都對於太陽這位新老闆的來歷充滿好奇。（美聯社）

太陽隊在今年交易大限前與籃網隊達成交易案換回超級球星杜蘭特（Kevin Durant）加盟，被認為是達成了一筆世紀交易案，促成這筆交易案的太陽新任老闆伊許比亞（Mat Ishbia）表示，儘管外界都認為充滿風險，自己並不這樣認為，也不需要在經營球隊第一年就贏得所有。

太陽今年歷經職場霸凌 風波後，日前完成易主由伊許比亞與其團隊正式接手，伊許比亞上任除了馬上宣告將改變太陽內部職場環境，也傳出是達成杜蘭特交易案的幕後推手，讓各界都對於這位新老闆的來歷充滿好奇。

伊許比亞近日表示，就讀密西根州 大也曾是校隊的一員，不過知道自己不可能於NBA取得成就的情況下，毅然決然放棄籃球路，沒想到相隔21年後重回籃球場，卻不是以球員或教練身分，而是球隊老闆。

談到過去曾希望以籃球為業的那段日子，伊許比亞直言，儘管自認是隊中最努力的球員，卻也是最差的球員，當他意識到成為籃球員可能不切實際時，一度考慮轉任教練，甚至在大學生涯末段就開始為此做準備，後來在籃球與商業做出抉擇，現在也成為美國知名抵押貸款 機構的領導者。

伊許比亞透露，其實對籃球一直難忘，也曾加入競標活塞經營權的團隊，最終如願成為太陽新老闆，甚至促成可能是隊史最重磅的交易案。談到與籃網高層的溝通過程，他說：「花了好幾天才達成協議，在此之前我必須先了解什麼是豪華稅，但那不是重點，我們只想盡一切努力取得成功。」

對於外界認為太陽交易來杜蘭特是增添用未來換取現在的風險，伊許比亞強調並不這樣想，「這不是冒險，我會在未來50年擁有這支球隊，不需要第一年就贏；但在我生命中沒有不想贏的東西，所以會盡力贏得一切，就算最終沒有拿下冠軍，我也會認為這筆交易是對的，因為我們面對當下的情況並作出對的選擇，努力把這件事達成了。」