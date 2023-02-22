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籃球／霍華德在台捲入大亂鬥 美媒關注 網喊歐尼爾快看

體育新聞組／即時報導
霍華德(右二)衝突發生後被驅逐出場。（記者林伯東／攝影）
霍華德(右二)衝突發生後被驅逐出場。（記者林伯東／攝影）

台灣T1職籃日前爆發聯盟史上最大鬥毆事件，台啤英熊、桃園雲豹總計12人遭奪權出場，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也在內。如今這件事被知名美國媒體Bleacher Report注意到，撰文報導本起事件。

「Bleacher Report」引用「台灣英文新聞」報導指出，雲豹後衛陳孝榕肘擊英熊後衛蔣淯安的臉，雙方交換拳頭，隨後出現更嚴重的衝突，包括兩隊球員及教練。霍華德擔任勸架的角色，但仍被驅逐出場。

該報導出現在「Bleacher Report」官方粉絲專頁，吸引大批國外網友關注，多數網友留下笑臉符號，許多人在留言區寫道，「歐尼爾已經做好準備了」、「歐尼爾會喜歡這個」。另外有不少人只看標題，誤以為霍華德參與衝突，於是留言寫道，「霍華德在那邊打比他身材小一半的人」、「他們出色的講述與惡魔巨人對抗的故事」。

除了「Bleacher Report」，另外包含「The Athletics」與「Clutch Points」兩家媒體也都在推特上轉發衝突影片，也有不少網友標註歐尼爾趕快來看。

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