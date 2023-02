籃球／霍華德在台捲入大亂鬥 美媒關注 網喊歐尼爾快看

台灣T1職籃日前爆發聯盟史上最大鬥毆事件,台啤英熊、桃園雲豹總計12人遭奪權出場,「魔獸」霍華德(Dwight Howard)也在內。如今這件事被知名美國媒體Bleacher Report注意到,撰文報導本起事件。

「Bleacher Report」引用「台灣英文新聞」報導指出,雲豹後衛陳孝榕肘擊英熊後衛蔣淯安的臉,雙方交換拳頭,隨後出現更嚴重的衝突,包括兩隊球員及教練。霍華德擔任勸架的角色,但仍被驅逐出場。

該報導出現在「Bleacher Report」官方粉絲專頁,吸引大批國外網友關注,多數網友留下笑臉符號,許多人在留言區寫道,「歐尼爾已經做好準備了」、「歐尼爾會喜歡這個」。另外有不少人只看標題,誤以為霍華德參與衝突,於是留言寫道,「霍華德在那邊打比他身材小一半的人」、「他們出色的講述與惡魔巨人對抗的故事」。

除了「Bleacher Report」,另外包含「The Athletics」與「Clutch Points」兩家媒體也都在推特 上轉發衝突影片,也有不少網友標註歐尼爾趕快來看。

A brawl broke out in Taiwan's T1 League, and a coach got involved 😳



🎥 @TSN_Sports | @DimeUPROXXpic.twitter.com/34EcH6s1vf